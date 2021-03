Decomisos de marihuana seguirán mientras sea ilegal

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Sophía Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, aseguró que el consumo y la venta de drogas, como la marihuana, tiene una relación directa con la violencia que se vive en varias partes del estado, por lo que hasta que esta droga no sea legal del todo, en el estado se continuarán con los decomisos.

“En este momento, al ser un tema ilegal, Guanajuato lo que está haciendo es cumplir y hacer cumplir la ley, para nosotros está identificado que mucha de la violencia que hay en Guanajuato está relacionada con el consumo de drogas, con temas de narcomenudeo (...) nosotros estamos obligado a cumplir la ley en tanto la disposición sean las dosis especificadas por la ley, así se va a mantener”, dijo en entrevista la funcionara estatal.

Sophía Huett explicó que el tema de la legalización de una droga requiere de una amplia reflexión, pero señaló que desde su perspectiva “no conozco casos de éxito relacionados con el consumo de droga”.

“Desde mi perspectiva ya muy personal, yo no conozco casos de éxito relacionados con el consumo de droga, lo que yo he visto con el consumo de la marihuana es que nunca será positivo, a lo mejor hay quien ha visto condiciones de armonía, de muchas otras cosas, yo lo que he visto son situaciones relacionadas con aspectos delictivos, puntos de venta que se vuelven zonas conflictivas y es posible que esté relacionado con eventos delictivos”.

De acuerdo con los resultados del operativo Guanajuato Seguro, del primero de enero al ocho de marzo de 2021, en Guanajuato fueron aseguradas más de un millón 700 mil dosis de marihuana.

Del primero al 31 de enero de 2021 fueron aseguradas 644 mil 519 dosis de marihuana, mientras que durante todo febrero fueron decomisadas un millón 272 mil 930 dosis de esta droga, en tanto que del primero al ocho de marzo fueron aseguradas 79 mil 150 dosis de marihuana.

Huett López señaló que el tema debe discutirse y analizarse a fondo, “porque también va a ser un reto para la ministerialización de los casos, dado que el ampliar la dosis con la que puede estar una persona, considerándola de consumo, eso va a traer cambios en la operación policial”.