Declaran policías por caso de detenido fallecido

León, Gto.- Los tres oficiales de la Policía Municipal que iban a bordo de la patrulla, de la que un hombre detenido se aventó presuntamente para evitar el arresto, ya rindieron su declaración ante las autoridades ministeriales correspondientes. Los elementos, continúan bajo investigación, pero no han sido suspendidos de su cargo, toda vez que las indagatorias no han concluido y no se han deslindado responsabilidades.

El Secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona, explicó que desde el primer momento notó anomalías en el parte de novedades y por ello pidió que se realizará la investigación correspondiente, analizando información, revisando cámaras de C4 pidiendo apoyo al área de Juzgados Cívicos.

"Desde el primer momento que me di cuenta, iniciamos la investigación, nos llamó la atención que en el primer reporte era una persona fallecida por caída de su propia altura, después se mencionó un atropello y entonces como Secretario y por experiencia policial dije esto ya no me gusto". Comentó el Secretario.

Bravo Arrona, precisó que los protocolos y el resguardo de los detenidos no fue el adecuado. Detalló que el hombre detenido en San Juan de Abajo por orinar en vía pública, iba en la caja de la unidad con otra persona que también fue detenida.

La víctima iba esposado, pero no custodiado, los tres oficiales viajaban en la cabina de la patrulla, cuando al menos uno de ellos, tenía que ir en la caja de la unidad, cuidando a los detenidos.

Los policías involucrados, se encuentran laborando en un edificio municipal, otro en una caseta móvil y el tercero está comisionado en una custodia. Los elementos tienen dos, cuatro y 10 años laborando en la Policía.

Contexto

Estos hechos, fueron reportados a las 04:20 horas del viernes, en el bulevar Timoteo Lozano esquina con Mina La Demócrata en la colonia Libertad. Alrededor de las 11:00 horas, la Secretaría de Seguridad informó en el parte de novedades que los oficiales de la Policía habían encontrado al hombre sin vida.

"Al paso la unidad de Policía, indica observar a hombre tirado sobre la vía pública, solicitando el apoyo de unidad prehospitalaria, quienes al arribo indican que el hombre ya no contaba con signos vitales". Fue hasta las 21:00 horas de ese mismo día que la autoridad informó con detalle cómo fue que ocurrieron los hechos.

"En una investigación interna de los hechos, que incluyó la revisión de cámaras de video vigilancia, movimientos del GPS de la patrulla que reportó el hecho y de los radios portátiles de la tripulación de la unidad, se reconocieron diversas anomalías y faltas al protocolo por parte de los policías. Se pudo conocer que la persona fallecida viajaba en la patrulla, luego de ser detenida por una falta administrativa en la colonia San Juan de Abajo y hasta el momento el hombre no ha sido identificado" detalló la dependencia en un comunicado.

Presuntamente en un intento por evitar el arresto, el civil se arrojó de la patrulla y ese fue el motivo del fallecimiento, lo cual será determinado y aclarado por la Fiscalía General del Estado.

Por las inobservancias al protocolo, como son la adecuada custodia de la persona detenida y no haber comunicado los hechos con precisión desde el inicio, el secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona, dio vista a la Secretaría Técnica de Honor y Justicia, instancia que inició el expediente 308/23-PM.