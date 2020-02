Decisión de AMLO terminar presa de El Zapotillo

Este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomará la decisión de si se continúa o no la construcción de la presa El Zapotillo, con la cual se aseguraría agua para León y para los Altos de Jalisco.

Así lo dijo Blanca Jiménez Cisneros, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien defendió que de acuerdo con los estudios técnicos que han realizado, la realización de la presa El Zapotillo es viable e incluso señaló que lo ideal es realizarla, por la gran cantidad de recursos que ya se han invertido en el proyecto.

“La presa ahí está, obviamente tirar la presa sería una opción muy poco viable, porque simple y sencillamente sería tirar el dinero de los mexicanos y nos meterían a todos al bote, o sea que conmigo no cuenten para tirarla, porque sí se hizo el análisis, el presidente nos pidió hacer un análisis técnico y la participación de la Conagua son puros análisis técnicos, de que si hay o no agua, cuál es la altura, cuánto cuesta y nos pidió analizarlo, desde tirar la presa hasta irnos a 105 con todas las ventajas y consideraciones técnicas”, dijo la titular de la Conagua, durante su visita al municipio de Silao.

Incluso, señaló que los análisis técnicos que ha realizado la Conagua indican que a pesar de que arreciara el tema del cambio climático, habría agua para la presa y por ende para León y los Altos de Jalisco.

Además, dijo que las presas El Zapotillo y El Realito, ambas para traer agua para Guanajuato y cuyas construcciones están hechas y forman parte de un inventario de infraestructura hidráulica federal que está sin terminar y que en total asciende a los 170 mil millones de pesos.

"En un inventario que nos pidió el presidente entrando, es un inventario muy grande, es de toda la infraestructura que está sin acabar, ahí podríamos citar el caso de la presa de El Realito, donde tenemos una presa, pero no tenemos la tubería para sacar el agua y no es el único, tenemos alrededor de 170 mil millones de pesos en inversión de proyectos que están sin acabar e incluye también El Zapotillo y es una pena porque esos 170 mil millones de pesos ahí están y es algo que no se fue para que tengan agua en sus casas o para que tengan salud".

Yo espero que este año tome la decisión el presidente, la decisión va a ser del presidente.