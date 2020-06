Decálogo de AMLO no ayuda en lo económico: Orozco

Martín Orozco Sandoval, presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), aseguró que el decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad presentado durante el sábado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no abona en nada al tema económico que se tiene que enfrentar en el país, pues señaló que desde la segunda semana de la pandemia, los estados tuvieron que ingeniárselas para hacer frente a la problemática.

Durante su intervención en la reunión de los nueve gobernadores panistas celebrada en Dolores Hidalgo, dijo que no ha habido apoyo por parte del Gobierno Federal ni en materia de salud ni tampoco en materia para apoyar a los sectores económicos estatales, por lo cual e esperaba más de ese decálogo presentado por el presidente López Obrador.

Los grandes esfuerzos se están haciendo directamente desde los estados (…) el tema central de la economía es un problema que estamos viviendo desde la segunda semana de la pandemia, inmediatamente se refleja en la disminución del consumo, de las ventas en cualquier sector económico y la problemática de que ninguno de los estados hemos recibido ni siquiera apoyo para el tema

“(…) Lo cierto es que no hay apoyo pero también hemos insistido de que eso tiene que surgir con ideas claras, pues con un decálogo como el de ayer no ayuda mucho al tema económico, al contrario, no da certeza, por lo que debemos tener posturas muy relacionadas con la economía que se debe tener a partir de estos momentos”, dijo el también gobernador de Aguascalientes.

La Goan no es del BOA

También, durante la clausura de la reunión, tanto el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, como el propio Martín Orozco Sandoval, aseguraron que la Goan no es parte del Bloque Opositor Amplio (BOA) que dijo el presidente López Obrador que existía para desestabilizar su gobierno, sino que señalaron que el papel de esta asociación de mandatarios panistas es para garantizar el respeto a las instituciones y libertades de cada uno de los mexicanos, así como para aportar desde cada trinchera para construir al país.

“No pertenecemos a ninguna BOA, simplemente trabajamos como lo hemos dicho por un México conscientes de que este México tiene retos, de libertad de las personas y de respeto a las instituciones, pero que también en los últimos meses nos hemos ocupado en todo al 100%, en el tema de salud, en economía, en tema de seguridad, el tema de infraestructura, de educación”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Vive México tiempos de zozobra: GOAN

“Estamos enfocados a gobernar, a construir este país, a aportar a la Federación, a cooperar con el Gobierno Federal para hacer equipo o bien, nosotros poner nuestro granito de arena para construir ese país”, dijo el gobernador de Aguascalientes.

A su vez, Javier Corral Jurado señaló que derivado del deterioro de las instituciones y la acechanza a órganos autónomos, es que la Goan funda su papel en ser un contrapeso que se requiere en un sistema federado, pro negó también que la Goan sea parte del BOA.

Semáforo no ha sido de ayuda

Por su parte, el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, dijo que los estados han tenido que estar implementando sus propias estrategias, pues de hacerle caso al Gobierno Federal en todo, tendrían más complicaciones que las que actualmente tienen.

Puso como ejemplo el caso del semáforo federal, donde marcan a Durango como un estado en naranja, cuando en estos momentos tiene su pico de contagios más alto.

“El semáforo realmente no ha sido un instrumento que nos ayude a tomar las mejores decisiones en cada una de las entidades, porque éste se ha definido desde un escritorio de la Ciudad de México, sin considerar lo que realmente está sucediendo en cada entidad”.

“Pongo un ejemplo, Durango, cuando estábamos mejor, estábamos en rojo y ahora que estamos peor, con más casos positivos, con más personas que han fallecido, ahora nos ponen en naranja, entonces me parece que el semáforo no ha servido, pues cada entidad ha ido buscando cómo proteger primero el tema de la salud y desde luego sin dejar de lado la economía, pero con sus propios medios”.