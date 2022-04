¿Debería seguir AMLO como presidente? Esto opinan los leoneses

León, Gto.- Luego que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, hiciera la promesa “Si la gente vota porque renuncie, me voy”, durante la conferencia de prensa “La mañanera”. Los leoneses dividen sus opiniones respecto si el mandatario continúa o no su gestión. Algunos opinan que sí votarán y otros dicen que no, ya que desconocen del tema.

En un sondeo realizado por el Sol de León, para conocer la opinión de los ciudadanos si están de acuerdo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo, ciudadanos comentan que desconocen del tema así como de política ya que no están informados y se enfocan más en su casa o trabajo como es el caso de Montserrat Sánchez y Ana Isabel Sánchez.

Ana Isabel Sánchez

En tanto a Iván Romero Torres y Francisco Javier Rojas Ramírez, dijeron sí salir a votar para hacer valer su derecho, resaltando que los programas como tarjetas a adultos mayores y desempleo ayudan a la sociedad en general.

Montserrat Sánchez

“Es un derecho del país analizar si el trabajo de los dirigentes funciona o no para el beneficio de la sociedad”. Mencionó Iván Romero Torres.

Iván Romero Torres

“Si Dios me presta vida y salud sí voy a ir a votar. Él debe seguir porque ningún otro presidente ha hecho lo que López Obrador, ayudar a las personas de la tercera edad”. Opinó Francisco Javier Rojas Ramírez.

Francisco Javier Rojas Ramírez

Los ciudadanos podrán elegir el domingo 10 de abril si el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa o no en su cargo, y los resultados del ejercicio democrático se darán a conocer el lunes 11 de abril.