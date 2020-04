Debemos tener solidaridad y ayudar a los que menos recursos tienen: Ismael Sosa

León, Guanajuato.- El tema de los pagos diferidos, ahora por el problema económico que está generando la pandemia de Coronavirus, no es algo que le preocupe tanto al futbolista esmeralda Ismael Sosa, quien incluso señaló que es prioritario atender a quienes menos recursos tienen.

“Este es un momento donde los jugadores debemos tener solidaridad y tratar de ayudar al club, a la gente que más lo necesita, la mayoría de los jugadores no tenemos ningún problema si por ahí no se paga una quincena o el mes, podríamos vivir tranquilos, pero hay gente que vive día a día, que no tiene para comer y esa es la gente que urge”, manifestó el atacante argentino en entrevista para la cadena Fox Sports.

Como debe ser, acatando las indicaciones de las autoridades de salud y del mismo club, Sosa vive su cuarentena en casa, pero tratando de mantenerse ocupado con la familia y realizando el programa físico que les ha dado el cuerpo técnico.

“Trato de estar en continuo movimiento, entrenando acá en la casa con las herramientas que uno tiene para tratar de perder lo menos posible lo que se había logrado en la pretemporada, en el torneo que ya habíamos llegado a la mitad, pero no es lo mismo entrenar solo que con todos los compañeros, con los profesores, pero tratamos de ser lo más profesionales posible”.

Por último, “El Chuco” destacó que no tener afición en la tribuna deja de ser motivante para el futbolista, algo que sucedió en el último duelo que La Fiera disputó en casa ante Pumas.

“Fue un partido muy raro, siempre estamos acostumbrados en nuestro estadio a jugar con nuestra gente, con el estadio lleno, fue lo más parecido a un entrenamiento, pero la verdad que un partido sin gente no tiene la misma emoción”.

De momento, la Liga MX y los presidentes de los diferentes equipos, han mostrado una seria intención de que el Clausura 2020 se pueda completar, aunque la decisión final estará sujeta a las indicaciones del sector salud, en relación a como vayan disminuyendo los contagios por COVID-19 no sólo en México, sino en el resto del mundo.

La única medida drástica que por ahora se ha tomado en el futbol mexicano es la suspensión definitiva de los torneos de categorías inferiores: Sub-20, Sub-17, Sub-15 y Sub-13.

En Números…

2 Torneos de Ismael Sosa con la escuadra esmeralda.

10 Goles los que ha marcado “El Chuco” en su paso por La Fiera.

4 Equipos en México para el argentino: Pumas, Tigres, Pachuca y León.