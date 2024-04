Debate a alcaldía en León

León, Gto.- En un maratónico debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, los candidatos que buscan la alcaldía de León, coincidieron que es necesario el uso de la tecnología para dotar de más seguridad y agua a León.

En su presentación, Vanessa Montes de Oca declaró que sólo hay dos modelos para León, el de la continuidad del PAN con Alejandra Gutiérrez y el de Morena que ella encabeza.

Gerardo Fernández del Verde Ecologista señaló que a pesar de que le solicitaron moderarse, “No me voy a moderar, no voy a dejar de señalar a la actual administración”. Alejandra Gutiérrez del PAN, expresó a los ciudadanos que en León hay visión y proyecto.

Al entrar al tema de seguridad para la ciudad, Vanessa Montes de Oca, destacó que el pueblo sufre la inseguridad, debido a que el gobierno sólo ve para unos cuantos, y expuso que el uso de las tecnologías son necesarias.

Gerardo Fernández del Verde señaló que el municipio derrochó más de 100 millones en la imagen del gobierno. No contestó nada sobre la inseguridad.

Alejandra Gutiérrez del PAN, declaró que la seguridad se debe de tomar como al toro de los cuernos, y destacó que se apostó por la tecnología con la compra de más cámaras, una mejor inteligencia en el C4, la semaforización, bodycam para los policías, y prometió que se apostará en más tecnología con nuevos edificios. No contestó a las críticas de sus contrincantes.

Michel Santos del Partido del Trabajo, dijo que no era importante la tecnología, sino policías preparados. “Yo creo que el toro te esta ganando” le comentó a la candidata del PAN.

Karla Diaz del PRD, declaró que es urgente replantear la estrategia y añadió que la renovación del parque vehicular de los policías, así como el uso de drones y mejor videovigilancia de la ciudad, son necesarios.

Juan Pablo Delgado de Movimiento Ciudadano señaló que el uso de tecnologías debe de usarse en el levantamiento de las denuncias ciudadanas, “aunque no le guste al Fiscal, al cual no le ha exigido la alcaldesa”, dijo.

Hilda López del Partido Revolucionario Institucional, señaló que la extorsión y el robo de vehículos se han incrementado junto con los homicidios, los cuales llegan a 2,200 en el actual trienio. Añadió que de llegar a alcaldesa, el equipamiento de los policías sreá una realidad.

En materia de Derechos Humanos en la corporación policiaca, Vanessa Montes de Oca de Morena se limitó a decir que todos los servidores públicos tendrán capacitación en Derechos Humanos.

Gerardo Fernández declaró que las preguntas de los ciudadanos y el Instituto Electoral no estaban bien planteadas y se negó a contestar sobre los Derechos Humanos de los ciudadanos y la seguridad que ofrece la Secretaría de Seguridad. Gerardo comentó sobre la problemática del agua. Nuevamente los moderadores le invitaron a contestar las preguntas de los ciudadanos.

Alejandra Gutiérrez del PAN, declaró que continuará con la capacitación a los elementos de seguridad desde la academia de policía. Vanessa Montes de Oca pidió réplica y mostró fotos de la alcaldesa con licencia usando chalecos antibalas para salir a trabajar. Alejandra decidió no contestar la crítica.

Karla Diaz explicó que la capacitación en materia de los Derechos Humanos para los policías se debe coordinar con el gobierno del estado.

Juan Pablo Delgado declaró que la capacitación a los policías será a través de organismos internacionales y lamentó que hay 146 quejas en contra de los policías de León en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato.

Hilda Lopez del PRI declaró que cancelará las fotomultas debido a que violan los derechos humanos de la ciudadanía.

En cuanto a las políticas públicas para la protección de las infancias y la problemática del crimen organizado, Vanessa Montes de Oca declaró que para combatir dicho problema equipará a los policías. En la contra réplica, Karla Gisela del PRD le cuestionó si va a aplicar la estrategia de “Abrazos no Balazos”. Vanessa no pudo contestarle ya que sólo tuvo una oportunidad.

Gerardo Fernández del Verde Ecologista, dijo que equipará a los policías para que los menores puedan andar seguros en las calles.

Alejandra Gutiérrez lamentó no tener más contra réplicas para contestar a todos sus críticos y enfatizó que muchas de las ideas de los demás contrincantes, ya se aplican en la ciudad. Alejandra informó sobre los apoyos educativos a los menores de edad para alejarlos del crimen organizado.

Juan Pablo Delgado dijo que León es el sexto lugar con más menores de edad asesinados y no se aplica la protección a las infancias en el actual gobierno.

Hilda López pidió su contra réplica para manifestar que los candidatos del Verde y de MC estaban usando sus celulares a través del cual estuvieron recibiendo asesoría, rompiendo las reglas del IEEG.

Gerardo Fernández del Verde Ecologista, por segunda ocasión fue invitado a dejar su celular.

Hilda del PRI comentó que crearía una red ciudadana para proteger a los menores de edad del crimen organizado.

MEDIO AMBIENTE

En materia de Medio Ambiente, Vanessa Montes de Oca declaró que no existe una verdadera política pública para mejorar la ciudad, y destacó que la solución es plantar más árboles, rescatar las áreas verdes y mejorar la red de agua potable. Prometió trabajar con el gobierno federal para traer más agua para la ciudad.

Gerardo Fernández criticó la tala de más de 50 árboles en el Malecón del Río y agregó que creará espacios verdes y el Metro Ecológico de León que iría del Parque Metropolitano a la estación Delta.

En materia de agua, dijo que conectar a la ciudad con el Zapotillo es una misión compleja pues está a 150 kilómetros de distancia, y 200 la presa Solís de Acámbaro. Enfatizó que en la Sierra de Lobos existe la posibilidad de crear presas similares a la Presa el Palote.

Alejandra Gutiérrez comentó que los recuperadores urbanos serán reforzados, se creará doble centro de acopio de basura contaminante, además de que la línea uno del transporte será totalmente ecológica, destacó que se han sembrado 23 mil árboles y va por 30 mil nuevos árboles.

En la réplica, Juan Pablo Delgado criticó que se autorizó en diciembre por el cabildo azul, la urbanización del Laurel, zona natural protegida. Alejandra prefirió no contestar.

Michel Santos declaró que la industria local está afectando el medio ambiente, y señaló que no hay ni diez empresas socialmente responsables, y el municipio no los está regulando.

Karla del PRD declaró que se debe promover el reciclado, además de la adopción de las áreas verdes por parte de los ciudadanos y empresarios.

Juan Pablo Delgado de Movimiento Ciudadano declaró que la ciudad debe de entrar en un plan de enfriamiento y se deben sembrar 15 mil árboles anuales, además de incrementar el uso de agua reciclada, y frenar la tala de árboles en la ciudad.

Hilda López del PRI declaró que sólo el 4 por ciento de la basura se recicla, por lo que creará programas para que esto aumente.

En materia de agua, Alejandra Gutiérrez declaró que León es el municipio más avanzado en el tratamiento de agua, y enfatizó que será la última vez que se verá la Presa el Palote seca gracias al plan de nanotecnología.

Vanessa criticó que la Presa El Palote esté seca por no haber aplicado la nanotecnología desde su primer año de gobierno. Alejandra utilizó su contra réplica y criticó a Morena por dejar sin agua de la Presa El Zapotillo a León, la cual fue dinamitada. Hilda López del PRI también uso su contra réplica para criticar que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador le quitó a León la posibilidad de contar con agua de El Zapotillo. Vanessa no pudo contestar porque ya no tenía contra réplica.

