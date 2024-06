De mercado a cuadrilátero de boxeo. Conoce su Historia

León, Gto. Al caminar en los límites de las colonias San Miguel y Santa Clara podrás observar una finca que toda su vida permaneció cerrada. Aquí te explicamos su historia y del porqué no funcionó.

Actualmente, la finca se encuentra entre la calle San Marcial, Río Conchos, San Rafael y Santa Lucila, su estructura no parece la de un mercado debido a que su esquema era moderno, sin embargo, este no se llevó a cabo debido a que su mayor competencia era un supermercado ubicado en Plaza San Miguel y por ello quedó en abandono.

Luego de unos años abrió sus puertas pero para dar clases de boxeo, jóvenes y niños principalmente de colonias como San Miguel, Santa Clara, La Escondida, Lourdes y Paseos del Maurel llegaron a prepararse para luchar a puñetazos.

Años atrás se convirtió en bodegas pues la gente ya no le encuentra otro uso porque la zona es insegura e insalubre por toda la basura que hay a su alrededor.

“Sí necesitamos un mercado en esta zona porque no tenemos pero la verdad es que no funcionará hasta que no limpien a profundidad la zona que está llena de animales por tanta basura que hasta debajo de las banquetas hay”, dijo la señora Amalia.

Joaquín comentó que la idea del mercado público no funcionó debido a que su competencia directa era la Plaza San Miguel pero luego ya no se reactivó luego de cerrar el supermercado y sus locales.

FOCO DE INFECCIÓN

A decir de todos sus habitantes estos terrenos han generado un gran foco de infección debido a que se ha convertido en un basurero y hasta las coladeras están repletas de basura.

En lo que antes iba ser un mercado dicen que a sus alrededores hay roedores e insectos que se pueden observar hasta en el día.

En los locales de enfrente está lleno de escombro y residuos inservibles de todo tipo, incluso no se puede caminar por la banqueta por el mal olor que se desprende del lugar.

Sus habitantes comentaron que sí necesitan un mercado público sin embargo, no les gustaría que fuera en este lugar por toda la suciedad que hay en la zona.