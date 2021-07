De 9 mil candidatos a cargos públicos, solo 85 presentaron declaración 3 de 3

León, Gto.- De 9 mil 805 candidatos que se registraron ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), para contender por cargos públicos el pasado 6 de junio, solo 85 presentaron su declaración 3 de 3 ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP), sin embargo los que no participaron en la declaración no serán sancionados o infraccionados ya que fue un ejercicio voluntario, así lo expresó Ma. de los Ángeles Ducoing Valdepeña presidente del organismo.

“Aquí en Guanajuato se hizo este primer ejercicio, como un ejercicio de voluntad, veamos que tanta voluntad tienen nuestras candidatas y nuestros candidatos para difundir, porque además es una cultura”, comentó.

El ejercicio de la Declaración 3 de 3 fue anunciado desde un mes antes a las elecciones del 6 de junio del presente año, tanto por el IEEG como por el IACIP, para que los candidatos que estuvieran futuros a contender por un cargo público pudieran conocer lo necesario a informar a la ciudadanía.

En una plataforma digital los candidatos podrían compartir a la ciudadanía su situación patrimonial, debieron presentar su declaración de intereses una vez obtenido el cargo y también su declaración de impuestos.

“Es importante que la cultura de la transparencia permie más en quienes pueden llegar a ser nuestros representantes o servidores públicos, yo creo que se trata de una cultura y se trata de ir permeando pero sobre todo que la sociedad exijamos.

Pese a que hay estados en donde la Declaración 3 de 3 ya es un sistema obligatorio para todos los interesados en un cargo público como lo es Jalisco, en Guanajuato todavía no es una ley, por lo que no existieron personas sancionadas o multadas por no haber cumplido con la declaración voluntaria.

“En esta ocasión no hay sanciones por la no presentación de sus declaraciones 3 de 3 porque aquí en el estado de Guanajuato no es obligación todavía, tenemos que alzar la voz nosotros como ciudadanía y como órganos garantes para exigir también que nuestra legislatura haga esto obligatorio”, señaló..

De acuerdo con el IEEG, de las 9 mil 805 candidaturas registradas en Guanajuato para la elección del pasado 6 de junio, 9 mil 148 fueron para ayuntamientos de las cuales 401 fueron para alcaldías, 926 para sindicaturas y 7 mil 821 para regidurías.

Para diputaciones por mayoría representativa fueron 481 candidatos y 176 fueron para diputaciones de representación particular, además también se registraron 291 candidaturas independientes, 289 de ayuntamientos, 12 para alcaldías, 34 para sindicaturas y 243 para regidurías, mientras que 2 fueron para diputaciones de mayoría representativa.