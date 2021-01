De 405 propuestas quedan 75 aspirantes a contralor interno

León, Gto.- El gobierno de León, continúa sin definir quiénes serán los contralores internos para 15 dependencias descentralizadas, de 405 propuestas permanecen 75. Leopoldo Jiménez Soto Contralor Municipal señaló que buscan en los aspirantes visión, liderazgo y sobre todo ser proactivos pues “deben de detectar y prevenir los actos de corrupción, pero sobre todo debe evitar que surjan”.

“No es generar 15 plazas más, no es generar más procesos de revisión. Es que los ciudadanos leoneses construyamos la ciudad que queremos. Es un proceso transparente, abierto, sin filias y ni fobias y con total respeto a los derechos humanos de todos los que han levantado la mano”, señaló el síndico del Ayuntamiento local, Christian Cruz Villegas.

La convocatoria para contralores internos fue emitida desde el pasado 2020 por parte del Ayuntamiento y la Contraloría Municipal, y que pone al municipio de León como ejemplo en materia de transparencia y participación ciudadana.

De acuerdo al desarrollo de los trabajos, se informó que al cierre de recepción de propuestas, fueron recibidas 405 propuestas de ellas 87 fueron de ciudadano, del total fueron validadas 355, sólo fueron aceptadas 75 propuestas, entre los aspectos considerados por la comisión de selección fue que no cumplieron con los requisitos y en otras por carreras profesional distinta a lo requerido.

El contralor, destacó que las y los nuevos contralores tendrán que tener visión, liderazgo y sobre todo ser proactivos, cuya prioridad debe de ser el trabajo preventivo. Es por ello que los seleccionados una vez aprobados estos dos exámenes, los aspirantes pasarán por un periodo de entrevistas, y serán elaboradas las ternas por los comisionados que se enviarán a los Consejos Directivos de cada entidad descentralizada y serán ellos quienes elijan al mejor candidato.

De parte de los integrantes del Ayuntamiento se destacó la participación de la ciudadanía en esta convocatoria y la transparencia con la que se ha llevado, además fue resaltado que se trata de un proceso en el cual no hay ningún tipo de candado para los interesados y que con ello León será un ejemplo a nivel nacional en temas de control interno. No es generar 15 plazas más, no es generar más procesos de revisión.