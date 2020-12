Darán 15 mdp a Patronato de la Feria

León, Gto.- El Patronato de la Feria recibirá un apoyo de 15 millones de pesos, con esto se cubrirán gastos de operación de los meses de noviembre y diciembre de este año, ya que los ingresos se han por la contingencia sanitaria.

El no prestar sus servicios ha mermado sus ingresos y ante la incertidumbre si se realizará o no la Feria Estatal 2021, no han recibido los patrocinios que en años anteriores proporcionaban para estas fechas.

De igual forma no han recabado ingresos por la renta de sus instalaciones, por esto se han visto en la necesidad de solicitar apoyo al Municipio y al Gobierno del Estado, se ha visto un déficit en sus egresos e ingresos, se estima que asciende a 37 millones de pesos.

Cinco millones son los que el municipio propone para el pago de sus nóminas y algunos servicios básicos, los 10 millones del Estado, lo utilizarían para adecuaciones y adaptaciones para la modernización del polígono.

El convenio con el gobierno del estado ya está firmado, por lo que en los próximos días recibirán el recurso.

Cabe mencionar que el Presidente del Patronato, en su momento reportó finanzas sanas; en Comisión de Hacienda se aclaró que dicha paramunicipal ha sobrevivido de remanentes, de los cuales se han visto en la necesidad de hacer uso de ellos, debido a la pandemia.

Dispersan recursos entre instituciones.

El Gobierno Municipal se encuentra trabajando para que los recursos de la federación sean aprovechados antes del 31 de diciembre.

El Municipio busca que la ejecución de sus excedentes sean implementados entre las instituciones que los necesitan y de esta forma no regresar recursos a la federación