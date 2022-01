Guanajuato en alerta por Ómicron: SSG

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Si la pandemia de Covid-19 hubiera sido una guerra, en Guanajuato más de 13 mil personas habrían perdido la vida a causa de ésta.

Así lo mencionó el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, dijo que la detección de los dos primeros casos de la variante Ómicron en el estado deberán obligar a no relajar las medidas sanitarias, pues Guanajuato ha logrado controlar los contagios de Covid-19, gracias a que las personas han aplicado los protocolos de cuidado en sus actividades cotidianas, lo cual incluso ha permitido que se siga considerando el retorno a clases a partir del próximo 10 de enero, así como la realización de diversas actividades económicas, entre ellas la Feria de León, a realizarse en próximos días.

Daniel Díaz Martínez, Secretario de Salud de Guanajuato y Efrén García García, Director Regional OEM Guanajuato. Foto: Marco Bedolla | El Sol de Irapuato

“Hoy ya sabemos lo que funciona y lo que no funciona y también sabemos que si queremos acudir por decisión personal a uno de estos eventos multitudinarios lo que más nos protege es la vacuna y desde luego estas medidas que estamos mencionando”, dijo el Secretario de Salud, quien señaló que en estos momentos la responsabilidad personal jugará un papel importante para que la variante Ómicron no genere estragos como sí lo ha hecho en otros países, particularmente en Europa y en donde en algunas zonas han regresado al confinamiento.

Daniel Díaz Martínez explicó que actualmente en el estado se han identificado dos virus que causan infecciones respiratorias agudas graves, como son la influenza y el SARS-CoV-2 en sus variantes Delta y ahora Ómicron.

“La Organización Panamericana de la Salud y las autoridades de Salud federal han comentado que esta cepa (Ómicron) podría traer mucho más casos, en función de que es más transmisible, pero no necesariamente generaría casos más graves.

“Traemos actualmente una hospitalización de 14%, hemos oscilado entre un 10% y el 15% y eso nos permite estar en un semáforo verde todavía, pero sí se espera que haya más casos, aunque no necesariamente más graves que incrementen la ocupación hospitalaria, salvo las personas que tienen factores de riesgo”, comentó.

Y es que para el Secretario de Salud, la vacunación de personas ha jugado un papel fundamental para que a pesar de que sean registrados nuevos casos e incluso reinfecciones, éstas no merezcan atención hospitalaria y en ello radicaría la oportunidad de mantener las actividades económicas, pero con los más estrictos cuidados sanitarios.

“Las vacunas han demostrado su eficacia, de la marca que sea han demostrado que protegen, por eso llamamos a las personas que no se han vacunado a que lo hagan, pues ello nos ha disminuido los casos que requieren hospitalización y las defunciones”.

Mil 500 millones destinados a la atención de la pandemia

Daniel Díaz Martínez exhortó a la población a extremar los cuidados, a no dejar de utilizar el cubrebocas, a utilizar alcohol en gel, a lavarse las manos constantemente, para evitar un brote de contagios y que eventualmente podrían mermar la economía de las personas, pues una hospitalización por Covid-19 en una institución privada alcanza hasta los 40 mil pesos diarios, por ejemplo.

“Nosotros hemos invertido ya cerca de mil 500 millones de pesos de recurso estatal para salvarle la vida a las personas, entre pruebas, reactivos de laboratorio, equipos de protección personal, medicamentos, ventiladores, contratar más personal y de verdad nosotros no quisiéramos que ninguna persona más, sobre todo si no es necesario, se expusiera, se contagiara, se hospitalizara e incluso pudiera llegar a perder la vida”.

Sí hay condiciones para volver a las aulas

El Secretario de Salud de Guanajuato expuso que si hoy fuera el regreso a clases, sí habría condiciones para que las alumnas y los alumnos del estado lo pudieran hacer de manera presencial; sin embargo, acotó que estos días han sido fundamentales para ir evaluando día con día la evolución de los contagios y con base en ello tomar una determinación.

Además, defendió que la escuela se ha vuelto una especie de factor de protección, pues de los más de un millón de alumnos que desde agosto regresaron a clases presenciales, no se contagió ni siquiera el 0.1% de éstos, lo cual habla de que sí sirvieron los protocolos y las escuelas no han sido focos de contagios.

“La fecha está puesta para el 10 de enero, tenemos algunos días para seguir evaluando la situación, parece que la escuela resultó ser un factor protector y con mucho respeto lo digo, pero alguien puede pensar que los niños se contagian en la escuela, pero no en los centros comerciales y entonces hay niños en centros comerciales, hay niños en fiestas, en reuniones, pero los filtros en las escuelas funcionaron, hay vigilancia epidemiológica en las escuelas, se hace un filtro al salir y se hacen recomendaciones a los padre, entonces habría condiciones para un retorno a las aulas”.

No es momento de bajar la guardia

Daniel Díaz Martínez señaló que a casi dos años de los primeros casos detectados de Covid-19 en el estado, ya hay varias lecciones que deberían ser aprendidas y entendidas por la población y la más importante sería nao bajar la guardia, a pesar de estar vacunados o si la enfermedad ya les dio en algún momento dado; ese, dijo, fue un error que cometieron muchas personas que a causa del coronavirus perdieron la vida.

“Pedirle a la población que no baje la guardia, para nosotros lo más importante ha sido la salud y la vida de las personas; si esto hubiese sido una guerra, más de 13 mil guanajuatenses habrían perdido la vida, no lo hicieron todos en el mismo momento, pero hay familias que se han quedado incompletas, hay niños que se quedaron sin mamá, sin papá o sin ambos, hay personas que pensaron que ya vacunados podían bajar la guardia y dejaron de usar el cubrebocas, dejaron de lavarse las manos y dejaron de acudir al médico y perdieron la vida, entonces no es momento de bajar la guardia, de decir que esto ya lo superamos, pues todavía falta, pero hay que mantener el camino correcto”. (Con información de Óscar Reyes).