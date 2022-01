Orientan para prevención del embarazo adolescente

A través del programa “Prevención de embarazo en adolescente en el 2021” se impactó en adolescencias y juventudes de 12 planteles educativos, seis colonias y cuatro asociaciones. Los talleres fueron impartidos desde la perspectiva de género por tres psicólogas con experiencia en temas de sexualidad.

El año pasado los planteles con que trabajaron fueron Conalep, Complejo Hispanoamericano, Escuela Secundaria General no. 14, Humani Mundial, UNAM, Telesecundaria no. 8, Colegios Ivette Aranda, Instituto Makarenko, Bachillerato Militarizado de las Joyas, Colegio Juan Pablo II, Escuela Secundaria no. 19 y Colegio Monclair.

También conformaron grupos en las colonias Chapalita, Parques de San Juan, Villas de San Juan, Los Sauces, Hacienda San José y San Miguel. Y hubo asociaciones que también mostraron su interés por participar como Scouts, Fundación León, Ciudad del Niño Don Bosco y la empresa Polímeros.

La coordinadora de Educación, Denisse Rosas Aranda mencionó que el Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres) cuenta con acciones encaminadas a llevar información a las adolescencias y juventudes, a través del programa Prevención de Embarazo en Adolescentes.

La idea fue acercar información clara y libre de estereotipos, por lo que en el 2021 se logró un impacto positivo en 1602 personas con un rango de edad de los 10 a 19 años, de estas 924 son mujeres y 678 hombres.

“Hemos acudido a planteles educativos de nivel secundaria y bachillerato, pero también hemos acudido a instituciones de nivel superior para impartirles el taller que consta de seis sesiones que les permitan contar con información clara, sin estereotipos de género y muy oportuna para que puedan tener un ejercicio pleno y responsable de su sexualidad”, explicó.

Se realizó el taller “Sexualidad: todo empieza conmigo” se abordaron temas como el autoconcepto, la autovalía y la autoaceptación. En el tópico de “Relaciones afectivas de las y los adolescentes'', trataron tópicos como la importancia de cómo se relacionan las y los jóvenes, con familiares, amistades y personas con las que conviven en sus trabajos, desde una perspectiva de la psicología positiva y promoción de la salud mental.

Por otro lado, con el tema “Violencia en el noviazgo: Educación para la prevención’, se trataron los roles y los estereotipos de género vigentes en la sociedad, hablaron sobre igualdad y equidad, violencia de género, sus tipos y ámbitos; y las dificultades para identificarla. Las y los participantes reflexionaron sobre la invisibilización, justificación y normalización de la violencia contra las mujeres y diálogo sobre las nuevas masculinidades para relaciones libres de poder y control.

Para hablar de “La sexualidad humana, un abordaje integral”, se dieron a conocer los derechos sexuales y reproductivos, los métodos antifecundativos, sus tipos y características. Se informó sobre las infecciones de transmisión genital, las prácticas de riesgo, causas y consecuencias, pero también qué hacer cuando se contrae alguna.

Del “Embarazo en la adolescencia”, se desmitificó la maternidad y paternidad, las dificultades e implicaciones de un embarazo no deseado; qué hacer si se tiene un embarazo en etapa adolescente y dónde pedir ayuda.

Las sesiones cerraron con “Proyecto de vida”, donde las y los participantes conocieron alternativas para la identificación de sus sueños, metas y aspiraciones.