Dan por perdido el temporal en el estado

León, Gto., (OEM-Informex).- Debido a que sólo ha caído el 30 por ciento de lluvia en la actual temporada, el panorama ya es crítico para 800 mil hectáreas que dependen del riego del temporal, por lo que están prácticamente perdidas sus cosechas, declaró Agustín Robles Montenegro, Presidente del Distrito de Riego 011.

“La situación es crítica, se tiene que hablar con la realidad, ha llovido muy poco en el estado, prácticamente se habla de un 30% de lo que normalmente llueve, en agosto se cerró con aproximadamente 140 milímetros de lluvia en todo Guanajuato cuando se debió haber cerrado sobre 450”, dijo el ingeniero de Salamanca.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Lamentó que esta ausencia de agua también está afectando a los productores del Distrito de Riego 011, donde también están muy por debajo de los promedios.

Agregó que también viene una etapa de crisis para el próximo año, pues a las presas de todo Guanajuato no les ha caído prácticamente nada de lluvia, entre las cuales destacó la presa de Solís en Acámbaro, de Yuriria, la presa La Purísima en Irapuato, las cuales oscilan sobre un 40% de su capacidad al cierre de agosto.

Señaló que la esperanza para los productores es que llueva en el actual mes de septiembre y recordó que un milagro sería que lloviera como en el 2011.

“Si no me equivoco ese año llovió mucho en la cuenca alta que es la que surte agua a las presas principales, para aquel 16 de septiembre estábamos inundados hasta en Salamanca, tenemos que seguir creyendo que puede llover en este mes un poco más, tengo fé en Dios y esperanza de que llueva bastante”, dijo.

Explicó que los pocos productores que rescatarán algo con lluvia de temporal, será granos como garbanzo y frijol, pero el resto que colocó granos en la tierra solo levantará hierbas para su ganado.

“El temporal del Estado de Guanajuato es crítico, por no decir que está perdido, puede ser que la gente haya intentado con el garbanzo y el frijol, son granos que se dan rápido y algo se puede recuperar, pero está muy crítico, los campesinos que dependen de la lluvia de temporal pobre gente”.

Local Claman productores guanajuatenses apoyos de la federación

“Casi en su totalidad, quienes intentaron sembrar solo obtendrán un poco de pastura para sus animalitos, pero no se esperan que tengan cosecha, yo creo que no va a haber nada, no quiero ser pesimista, no quiero decir barbaridades, pero es triste que solamente salen algunas plantas que iban bonitas y después todas se torcieron ante el panorama crítico, ojalá y llueva en septiembre, pero ya no sirve para cosecha de temporal, ya no dio, ya se pasó el tiempo, solamente servirá para llenar las presas”, explicó.

Sobre el Distrito de Riego 011 del Estado de Guanajuato dijo que es importante la lluvia que cae en la presa Solís de Acámbaro, de la cual dependen productores propietarios de 120 mil hectáreas mientras que los dueños de otras 80 mil, van a rescatar su cosecha gracias a que cuentan con pozos. En la zona existen 24 mil 700 productores.

Puntualizó que en el estado de Guanajuato existen aproximadamente un millón de hectáreas que sirven para cosecha, de las cuales 800 mil son de temporal y sólo 200 mil cuentan con pozos de agua.

“El resto de los productores dependen del agua del temporal de lo que Dios nos manda, los dueños de esas 800 mil hectáreas viven con la esperanza cada año de que haya lluvia”, concluyó.