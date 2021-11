Dan luz verde a nuevo Cereso en Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio el visto bueno para que Guanajuato pueda construir un nuevo Centro de Readaptación Social e incluso que éste pudiera ser a través de un modelo de Asociación Público Privada (APP), siempre y cuando el estado sea quien lo administre.

Además, ofreció al gobierno de Guanajuato el Cefereso de Ocampo para atender la saturación de penales que se vive en el estado, en lo que se analiza la posibilidad de construcción del penal estatal propuesto por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Otro de los temas que el gobernador de Guanajuato planteó al presidente de México fue el apoyo para la construcción de un nuevo Cereso en Guanajuato.

Ante ello, el presidente le dijo que había tres opciones: ampliar las cárceles estatales, apoyarle para que consiguiera un crédito ante Banobras para la construcción de un nuevo penal, o bien, mediante una Asociación Público Privada poder llevar a cabo la edificación de esta obra, de la que especificó que si bien es un modelo que en lo personal a él no le gusta, si el estado lo administra podría ser viable, pues se evitaría la corrupción.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo calificó esta apertura para la construcción del Cereso en Guanajuato como positiva, pues señaló que con ello se da el aval del presidente para esta obra y compartió que elaborarán un proyecto para que en diciembre pueda ser presentado y de ser aprobado, se inicie el traslado de reos de cárceles estatales a federales, para despresurizarlas, pero también para avanzar en la creación del proyecto para el nuevo centro penitenciario estatal, el cual estaría en Celaya.

“Mostró voluntad en ese sentido y me dijo que no veía mal el tema de las APP, que lo que él cree es que había habido muchos abusos en el modelo de esos contratos, pero que el modelo en sí no es malo y me dijo 'lo que tú decidas, te apoyamos', entonces no descartamos el tema de la APP”, dijo el mandatario estatal.

Incluso, compartió que si aún no se ha comprado el terreno para el nuevo Cereso en Celaya fue porque estaban esperando a presentarle el proyecto de la APP al presidente, en donde incluso el predio podría estar incluido junto con la obra.

La construcción del nuevo Cereso a través de una APP contemplaría terreno y edificación y una vez construido, el estado comenzaría a pagar hasta liquidarlo, además de operarlo.

Cárceles saturadas

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo señaló que es necesaria la construcción de un nuevo penal, debido a que hay cárceles que están a punto de saturarse y una, como la de Celaya, tiene a 300 reos extra de los que podría recibir.

“los que tienen mayor sobrepoblación son el de Acámbaro, Celaya, Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, San Felipe, San Miguel. El Valle Varonil está a 94.29% (....) y el que más está es el de Celaya, ese tiene un excedente de 300 personas”.

Rodríguez Vallejo explicó que cuando él tomó el Gobierno del Estado, las cárceles tenían un margen de un 20% de disponibilidad, pero a tres años esto ya se rebasó, debido a los más de dos mil 200 detenidos que ha habido en la entidad, cuando en todo el sexenio anterior sólo habían sido encarcelados poco más de 800 personas.