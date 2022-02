Da Amexme mayor impulso a sororidad

La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias capítulo León destaca por su sororidad en la formación de nuevas empresarias capaces de afrontar los retos del mercado.

De 50 mujeres emprendedoras egresadas del sistema de capacitación, 50 % generaron empresas propias compartió su presidenta Cecilia Ovalle Ríos en entrevista con El Sol de León.

Es pues a través de la cuarta edición del programa de Capacitación “De emprendedora a empresaria”, que arrancará el 16 de febrero, con el que se impulsa el crecimiento de la mujer en el ámbito gerencial y empresarial.

“Esta nueva capacitación de emprendedora a empresaria, la única diferencia que tiene es que será virtual para atender a gente donde hay Amexme”, explicó.

Para esta edición se espera la participación de 30 mujeres y también hizo la invitación a hombres, siempre y cuando tengan un plan de negocios hecho, documentos oficiales, que cuenten su producto, que no lo hayan sacado a la venta o no lo hayan exportado, lo importante es que sean personas honorables.

“Me gustaría que aquella emprendedora que sienta que no ha pegado su producto o siente que no hay crecimiento, decirle que sólo es un bache, no hay necesidad de cerrar, no es cancelar su sueño. Hay asociaciones y muchas, al igual que muchas cámaras que se enfocan directamente a su producto, que las busquen. Nosotras estamos abiertas para brindar alguna asesoría estén o no inscritas en la academia”, recalcó.

Amexme Capítulo León cuenta con 125 socias que generan casi 6 mil empleos directos e indirectos en la ciudad. El sector industrial es el que muestra mayor promedio de generación de empleos, mientras que servicios y el de comercios mantienen una participación similar en empleos directos.

Dan valor agregado

Recalcó que el valor agregado que las participantes tendrán durante la capacitación es que las propias empresarias de Amexme darán mentorías.

“Las mentorías han sido un caso en las tres etapas que hizo mi antecesora Lety Venegas y en esta, que son muy bien recibidas por las personas que asisten y aquí estamos para ayudarlas”, aseguró.

En esta ocasión incluye capítulos donde no hay Amexme como los municipios de Dolores Hidalgo y Guanajuato capital, porque las capacitaciones serán de manera virtual. La graduación o alguna masterclass serán presencial serán híbridas.

En esta ocasión se unirán con mujeres de Marca Guanajuato para apoyar a emprendedoras que se dedican a hacer artesanías, por lo que apoyan con becas.

Se busca que al final del proceso se hagan socias siempre y cuando cumplan con todos los requisitos legales a fin de continuar con los lineamientos de la asociación.

Las ayudarán a que se integren a sus grupos de ventas en León, uno a nivel regional y nacional, “las ayudamos a que hagan negocio a través del programa “Conoce mi empresa”, el mes pasado vino Aguascalientes, San Francisco del Rincón y Guanajuato”.

La presidenta dijo que ahora que estarán en la alianza Centro Bajío Occidente, también podrán participar, así como en las ferias y eventos de Amexme.

Emprendedoras de todos los sectores

Dijo que no hay un ramo en especial donde participen las emprendedoras “porque nuestra asociación es multisectorial y también ellas serán bienvenidas, desde las que hacen tamales, hasta las que tienen una estética”.

Abordarán temas cómo finanzas para que sean sanas, créditos de nivel empresarial, le enseñan costos del producto, ventas, la importancia del registro de marca y que sean legalmente responsables.

“Es muy importante también que dentro de este primer módulo ellas sean legalmente responsables, que cumplan con todas las autoridades en temas como Seguro Social, Hacienda, entre otras”, mencionó.

Hasta el momento han egresado 50 mujeres emprendedoras, al finalizar cada curso de capacitación y el 50% de ellas se convirtió en empresarias Amexme.

Adelantó que Amexme Capítulo León ha cumplido con tres ediciones capacitación a mujeres que están iniciando sus negocios, a través de formación de temas que les ayuden a formalizar sus negocios en las que empresarias comparten con las participantes sus historias de éxito a manera de inspiración.

Hay mujeres van a cursar un segundo nivel donde se les estará dando otro tipo de capacitación como un diplomado que se realizará a finales de agosto de este año.

Salen adelante con innovación

Aseguró que a partir de la pandemia, las empresarias como emprendedoras se diversificaron, “esta pandemia el aprendizaje que nos ha dejado es que si antes vendíamos tazas, ahora también tenemos que vender platos y vasos”.

Finalmente Ovalle Ríos comentó que a través de la innovación se puede salir adelante, ahora se venden a través de internet, por lo que Amexme a nivel nacional hizo alianza con Mercado Libre y Alibaba, así como servicios de paquetería.