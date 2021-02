Cupido se queda en casa porque además no tiene dinero

León, Gto.- Este 14 de febrero Cupido estará resguardado, pedirá comida en aplicación digital, no gastará más de 500 pesos; no saldrá de casa, pues los ingresos son escasos. José García llegó al Centro de la ciudad desde la colonia Killian para comprar un obsequio para uno de sus hermanos. “Vamos a estar ahí en familia y con mi novia, ahorita sí me encuentro en una relación y también es padre disfrutar el momento”, dijo.

Fabián Charles y Jennifer Vázquez. Foto: Francisco Meza | El Sol de León Jessenia Guzmán y Edgar González Foto: Francisco Meza | El Sol de León. Zitlali. Foto: Francisco Meza | El Sol de León. Zitlali. Foto: Francisco Meza | El Sol de León José García. Foto: Francisco Meza | El Sol de León

De los productos que hay para regalar, mencionó que ”están muy caros, muy excesivos los precios; un ramo cuesta 900 pesos y con lo que he comprado no he llegado a 500”.

Zitlali es comerciante de ramos de rosas y detalló que por el Día del amor y la amistad sí ha tenido encargos “tengo como unos 20 pedidos, sí hay movimiento a pesar de la situación, todo lo que compran ya es sobre pedido, todo ya está vendido, he vendido unos 10 mil pesos”. Ella ya ganó.

Jessenia Guzmán y Edgar González, ambos de la colonia Azteca no compartieron cómo pasarán su 14 de febrero “en la casa con mi pareja o salir a tomar un helado”, dijo Jessenia. “La economía no está como para desembolsar más del dinero debido, nos gastaremos más o menos, 500 pesos; no hay más, sí está difícil”.

Edgar González dijo que ésta vez cupido quiere estar encerrado por la Covid-19 quizá pida comida a domicilio “no muy bien por esto de la pandemia, encerrados, poder pedir algo para poder convivir juntos”.

Cupido flechó a Fabián Charles y Jennifer Vázquez pero ellos tendrán un día del amor sin mayor celebración. “Tranquilos, respetando las medidas sanitarias y tratando de salir lo menos posible, salimos a hacer unas compras necesarias, pero pues nada más y respetando más que nada todo, para poder pasarla bien y juntos, estando bien”, dijo Fabián.

“Haciendo una comidita, respetando el hecho de quedarnos en casa que es lo importante, añadió y comentó que “de regalos, nada; más bien procuramos hacer detalles propios y si hubiera un gasto sería solo en la comida, aproximadamente unos 250 pesos”.