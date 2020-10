Cultivos de trigo y cebada en Guanajuato, en riesgo por escasez de lluvia

IRAPUATO, GTO. (OEM-Informex).- La escasez de lluvias en Guanajuato, podría provocar que para el Distrito de Riego 011, del cual dependen más de 24 mil productores, apenas se le asignen poco más de la mitad de agua que le corresponde para las próximas temporadas de cultivo, lo que afectará producciones como las de trigo y cebada.

Agustín Robles Montenegro, presidente del Distrito de Riego 011, aseguró que pinta para mal el riego para las próximas temporadas de cultivo, ya que este año no ha llovido lo suficiente en el estado y se requieren más de mil 600 millones de metros cúbicos del escurrimiento de agua para que al distrito le asignen, como cada año, una dotación de más de 950 millones para los campos; sin embargo, no se ha recaudado la suficiente cantidad y, de manera preliminar, sólo estarían recibiendo cerca de 480 millones de metros cúbicos, que no es ni la mitad de lo que les corresponde cada año.

“No va haber bastante agua, este año aún no se define cuánta agua van a asignar, pero ahorita la asignación que estaba prevista es la mínima, es decir menos de 60% de la que normalmente nos entregan, por lo cual nosotros como Distrito de Riego 011 no tendríamos agua para regar un ciclo normal, que consiste en otoño-invierno y primavera-verano”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Federación abandona a más de cinco mil productores guanajuatenses

El presidente del Distrito de Riego 011 comentó que esto afectaría a los cerca de 24 mil campesinos que dependen del riego, principalmente a aquellos que se dedican a la siembra de trigo y cebada, y aunque estos también podrían hacer uso de los pozos oficiales y de particulares, las tarifas de energía eléctrica cada vez están más caras, lo que daña también su economía.

“Para los campesinos es una crisis critica, el campesino recibe las adversidades de las cuestiones climatologías, porque ahorita el maíz tiene un precio bajo para el productor, tampoco hay temporal porque se perdió por la falta de lluvia, entonces son golpes para el productor más jodido.

Ahora normalmente sembramos trigo y cebada, pues esta vez no va haber agua para sembrar eso, y había agua solo de los pozos, pero la energía eléctrica cada vez más está más cara

Por ese motivo, Agustín Robles Montenegro señaló que la cantidad de agua que le asignen al Distrito de Riego 011 deberá ser bien aprovechada por los campesinos y usada con inteligencia, mientras que aún conservan la esperanza de que haya lluvias en las últimas dos semanas de octubre.