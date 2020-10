Cuestiona Yeidckol Polevnsky candidatura de Mario Delgado

León (OEM-Informex).- "No se vale que ambiciosos y vulgares vengan a hacerse del partido. Es un despilfarro absoluto. Ese despliegue de espectaculares no lo tuvimos ni en la campaña del Presidente (de la República)", consideró Yeidckol Polevnsky, candidata a la presidencia nacional de Morena en clara referencia a Mario Delgado, su contendiente.

Pero cuando se le preguntó si hacía alusión a Delgado, también coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, no quiso nombrarlo directamente, sino que respondió: “Ahí se los dejo de tarea”.

También cuestionó: ¿Cómo va a ser presidente alguien que ha cometido tantas irregularidades? Pues refirió que Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honorabilidad y Justicia dio a conocer que existen más de dos mil impugnaciones.

Y señaló que de acuerdo con los Estatutos de Morena, ningún militante puede tener dos cargos a la vez.

Aunque en ambos cuestionamientos no precisó tampoco si se refería a Mario Delgado, candidato a presidente nacional de ese partido, o a Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino del mismo. Porque ambos son diputados federales.

“No hay nada” sobre mí

Respecto a las denuncias penales que ha interpuesto en su contra Alfonso Ramírez Cuéllar por supuestas irregularidades financieras millonarias cometidas durante su gestión como presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky aseguró que no ha procedido ninguna.

Sale a decir que cometí irregularidades; es mentira. Era con toda la perversidad que lo caracteriza para afectar mi imagen. Es violencia política de género.

“No me ha llegado ningún citatorio. El juez de lo civil dijo que no había fundamento alguno. Hizo un juicio mercantil, también lo mandaron a volar”. Aseguró que entregó al Ministerio Público su dirección y teléfonos para estar localizable pero no la han citado a declarar.

“Es una absoluta perversidad. Toda la militancia sabe quién es quién”, sostuvo.