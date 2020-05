Cuestiona Partido Verde apoyos a ciudadanos

Integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cuestionaron la inseguridad en la localidad y el estado, así como los apoyos a los ciudadanos afectados por la pandemia.

La regidora en el Ayuntamiento de León, Fernanda Rentería, aseguró que entre la población “sólo ha repartido unas 3 mil 500 despensas en las zonas vulnerables, de 500 pesos cada una, mientras que al sector empresarial se le han entregado más 90 millones de pesos”.

En una rueda virtual, los representantes del Verde, aseguraron que “León se encuentra en una crisis alimentaria y con una doble pandemia: el virus y la violencia”. Sergio Contreras, dirigente estatal del PVEM dijo que “esto es derivado del aumento del 143% de febrero a abril de este 2020, en homicidios dolosos”

Dijo que, al inicio de su segunda administración, el alcalde panista, Héctor López Santillana, “propuso un nuevo modelo de seguridad e incluso cambió de secretario de Seguridad Pública para mejorar las estadísticas, pero a más de un año las cifras de inseguridad y violencia siguen en aumento”.

Argumentó que “en la actualidad hay una disputa en la sociedad entre la inseguridad y la crisis por el Covid-19. La violencia que se está viviendo en el municipio es causa de una política nula, no fallida, porque no puede fallar lo que no existe”, agregó.

“El problema es grave en temas de seguridad alimentaria, pero también ha evidenciado los temas de inseguridad, salud y las medidas que ha adoptado el municipio en estos rubros”, dijo el representante del partido en León”, Alfredo Pérez.