Cuestiona Jorge Espadas apoyos del gobierno federal a personas fallecidas

León, Gto.- Cuestionó el diputado Jorge Espadas los apoyos del gobierno federal a quienes dijo están muertos y agregó que además “de que van a votar estos difuntos, se les están dando becas” lo anterior en relación a los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la que hizo referencia.

El legislador detalló que a solo días de contar con el informe de auditoría, se ha detectado a 68 personas que fueron beneficiadas con becas del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que no están con vida, sobre el dato de cuando fallecieron y a qué estados pertenecen, no lo tenemos.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local En Guanajuato, Infonavit tiene solvencia financiera muy fuerte

“Hablamos de un monto de $482000, tenemos conocimiento de casos similares en apoyos de becas por CONACYT a fallecidos, así se detalla en el informe en las páginas 33 y 34 la información suficiente que evidencia el beneficio a quienes ya no cuentan con vida y siguieron cobrando”, señaló.

En realidad no me lo imagino “como un muerto puede cobrar un beneficio de un programa social o de una vez no sé cómo este tipo de magia la está haciendo la 4t”, continuó diciendo Espadas “habría que preguntarle al magazo, qué es el Presidente de la República cómo está entregando este dinero a los muertos, lo cierto es que además de que van a votar estos difuntos, se les están dando becas”, no tengo ningún argumento”.

Este es parte del análisis que estamos haciendo superficial, del resultado de un proceso que lleva más de un año de ASF, pues tenemos escasos tres o cuatro días conociendo la información y seguiremos estudiando a detalle para lograr tener más y más información de qué está sucediendo con el dinero de las y los mexicanos que usa el gobierno federal.