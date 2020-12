Cuestiona Helen Anaya aglomeraciones afuera del estadio León

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Helen Anaya, pidió a los leoneses hacer sus reservaciones con tiempo para ver la final de fútbol, ya que están trabajando con cupo restringido por la pandemia y de la misma manera pidió no aglomerarse afuera del estadio León.

En la tercera jornada de entrega de cubrebocas y gel, por parte de hoteleros, restauranteros y organizadores de eventos, estuvo el diputado local Miguel Salim.

El legislador dijo que desde el Congreso del Estado se trabaja en estrategias de concientización para el uso del cubrebocas, una propuesta que también hizo el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz.

“No lo queremos meter en un dictamen, una ley, porque la gente tiene que estar conciente, obligar a través de una ley se me hace un poco exagerado, lo que tenemos que hacer son campañas de concientización principalmente” mencionó Miguel Salim.

Helen Anayam, insistió en quedarse en casa, este domingo cuando se juegue la final del futbol y pidió considerar el servicio a domicilio, ya que cada consumo es un empleo que se mantiene.

“El esfuerzo que nosotros hacemos parece ser que se tira por la borda cuando ves esos tumultos de 2 mil y tantas personas reunidas sin sana distancia, sin cubreboca y ninguna medida de protocolo que debemos guardar” comentó Helen Anaya.

La presidenta de la Canirac comentó que ante el semáforo naranja y un posible rojo, la solución no es quedarse en casa, el aislamiento ya no es opción, sino que para no frenar la economía, se debe realizar una concientización ya que el uso del cubrebocas estará por mucho tiempo.

Anaya pidió no acudir a reuniones que signifiquen aglomeraciones numerosas y de ser posible, no asistir en donde hay gente no cercana, sino procurar reunirse con el primer círculo de amistades o familia.

Así mismo, refirió se debe intensificar por parte de las autoridades mayor vigilancia, ya que ha sido testigo de reuniones o bailes en los que participan cientos de personas.

“Nosotros como empresarios no podemos solos, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto” acentuó la presidenta de la Canirac.

Entregan cubrebocas y gel antibacterial

En la tercera etapa de la entrega de cubrebocas que realiza la CANIRAC, Hoteles de León, IRYSA y León Marca Ciudad suman 34 mil cubrebocas y gel antibacterial, se llevarán a cabo la próxima semana una cuarta entrega, sumarian 40 mil cubrebocas.

La entrega se llevó a cabo fuera de la estación de transferencia San Jerónimo, en esta ocasión el diputado Miguel Salim donó la cantidad de 10 mil cubrebocas.

Helen Anaya dijo que como empresarios seguirán firmes en la campaña de donación de gel y cubrebocas, fomentar el uso del mismo.