Cuestiona Arzobispo papel de la Iglesia en la pandemia

En la celebración a San Pedro y San Pablo, el arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras volvió a cuestionar el papel de la Iglesia y de sus fieles en esta crisis por la pandemia.

“En la Iglesia también se da la ingratitud; se abandona a los apóstoles y a veces los apóstoles también dejamos solos al pueblo de Dios. Esa expresión de Pablo, al decir ‘cuando todos me abandonaron’, debería de ser una fuente de reflexión en la Iglesia. ¿Cuál es la solidaridad en la Iglesia?”, se preguntó.

Recordó que “pocos pensamos en seguir la suerte de nuestro salvador; tenemos un cristianismo funcionalista. Pedro y Pablo saben y son conscientes que ellos van a seguir la misma suerte, el mismo camino de su señor aún cuando los condenan y les quitan la vida. A Pedro lo encadenan para darle una lección a todos los que creen en ese Cristo”.

“En la muerte Pablo, le describe su experiencia a Timoteo y le dice ´he luchado en mi vida, he recorrido esta carrera, he sufrido como Jesús ha sufrido y he querido seguir al señor en el bien y en el sufrimiento y San Pablo describe esa dulzura, esa experiencia de esperanza repitiéndolo cinco veces… San Pablo dice ´he esperado incluso en el momento más triste y más doloroso para mí cuando todos me abandonaron´”, añadió el arzobispo.

Cortés Contreras afirmó que “la Iglesia vive en las vicisitudes de la sociedad. Hoy no se persigue a la Iglesia matando cristianos o católicos, pero sí con otras formas de persecución en este año 2020, en estas circunstancias, en este momento histórico”.

Alfonso Cortés llamó a los párrocos a “tener una Iglesia orante, en oración… las parroquias deben ser escuelas de oración, la familia debe ser escuela de oración. El cristiano debe ser orante; yo les suplico que oren por nosotros, que somos sucesores de los apóstoles y que tenemos la obligación de seguir la tradición”.

“Toda la Iglesia de Dios deberíamos estar en oración por el que sufre, por los presbíteros, por el obispo por todos los que sufren en sus familias. Esos dos apóstoles (Pedro y Pablo) tienen una característica común que deberíamos tener todos los ministros y todos los cristianos: la esperanza y la paciencia. La Iglesia debería estar llena de esperanza y de paciencia, pero de paciencia fecunda”, señaló.

Finalmente recordó que estos tiempos de crisis en el mundo hay que escuchar a Santa Teresa de Ávila, quien dijo “´nada te turbe, nada te espante; todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo vence; el que a Dios tiene, nada le falta; sólo Dios basta´; esa debería ser nuestra convicción profunda y esa es la figura de los apóstoles”.





