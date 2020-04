Cubrebocas, obligatorio en el transporte público

El director de Movilidad del municipio de León, Luis Enrique Moreno Cortés, anunció que a partir de este martes es obligatorio utilizar cubrebocas en el transporte urbano.

“Ya en Fase 3, no queda de otra, mas que utilizar cubrebocas. En esta etapa de la pandemia ya es una obligación”, señaló en una conferencia virtual.

Moreno Cortés recordó que con anterioridad, el propio municipio y los concesionarios del transporte repartieron estos protectores, de manera gratuita y que aun así, el porcentaje de usuarios que los utiliza es de 15. E hizo un llamado a las empresas que continúan laborando, para que doten de cubrebocas a sus empleados.

No sin antes destacar la importancia de quedarse en casa y utilizar el Sistema Integrado de Transporte (SIT), afirmó que antes de que la pandemia llegara a León se transportaban todos los días a 830 mil personas; sin embargo, en la actualidad, la movilidad en este medio es de 450 mil usuarios, que “sigue siendo muy alto”.

La disminución está relacionada en gran parte, con la suspensión de clases, destacó el director.

Luis Enrique Moreno precisó que en el caso de los operadores, las empresas transportistas han tenido que verse en la necesidad de mandar a casa a aquellos adultos mayores o con enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad; por lo que por ahora se está trabajando con menos flota de autobuses, una cantidad aproximada de entre mil 100 a los mil 300 camiones de los mil 800 que se tienen disponibles.

Sin sanciones

Por su parte, el síndico del Ayuntamiento de León, Christian Cruz Villegas, descartó que se vayan a aplicar sanciones a los ciudadanos que continúan sin atender las recomendaciones para evitar contagios.

Dijo que “el cierre del primer cuadro de la ciudad es más simbólico y visual; es para anunciar que las cosas van enserio, ya que el Municipio no tiene la facultad de realizar toque de queda en la ciudad, pues eso depende de la federación”.

“El único que puede emitir que no haya libre tránsito es el presidente de la República a través del Estado de excepción, mientras no lo decrete nosotros no tenemos facultad para estar quitando a la gente que transita en la calle”.