León, Gto.- Con la llegada de las fiestas decembrinas y la abundancia de comidas y bebidas, leoneses buscan iniciar un nuevo año bajando los kilos que se generaron durante estas fiestas, por lo tanto el plan ideal para bajar de peso sí existe, lo correcto es consumir alimentos frescos, frutas y vegetales pero se debe acercar con un especialista de la salud para ser orientado sobre una dieta ideal de acuerdo a tu estilo de vida y características físicas, informó Lizbeth Moreno nutrióloga clínica y deportiva.

Con la llegada de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 fue que aumentó las visitas de nutrición ya que las personas comenzaron a tener conciencia de su salud buscando cambiar hábitos alimenticios y en esta temporada a causa de los propósitos de Año Nuevo.

¿Cuál es el plan ideal para bajar de peso?

De acuerdo a información proporcionada por Lizbeth, en la primera cita de un paciente se realiza una entrevista donde se revisa la historia clínica, antecedentes de los familiares, parte de peso, talla y si se cuenta con una condición particular y lo más importante cuáles son los objetivos del paciente.

“Basado en objetivos reales no es saludable bajar 15 kilos en tres meses entonces de acuerdo a la actividad física a realizar y al requerimiento calórico es lo ideal para realizar el plan , también depende de diversos factores y nivel de apego al plan y la actividad físico”, comentó.

La dieta ideal

La dieta ideal depende del cuestionario que se realice al paciente, pero lo conveniente es quitar los alimentos empacados. Respecto a lo que en general se les recomienda a los pacientes es que consuman alimentos frescos, frutas, vegetales para la pérdida de peso.

Sin embargo, el no acudir con un nutriólogo puede generar problemas que pueden estar asociados a un trastorno de alimentación ya que generalmente se realizan dietas estrictas donde solo comen una vez al día y puede provocar desde anemia hasta una descompensación grave en el organismo porque el aporte inadecuado de minerales y fibras.

Vivir sano no es caro

Lizbeth explica que no es caro acudir con un nutriólogo por eso al inicio se practica el cuestionario. “yo no le voy a dejar salmón a una persona que no tiene el valor adquisitivo para comprarlo, hay diferentes combinaciones de cereales con leguminosas que aportan los mismos nutrientes y más si el objetivo es vivir sano y bajar de peso”.

Por último la nutrióloga exhorta a la ciudadanía acercarse con un profesional de la salud para que estén en manos de una persona capacitada y los resultados sean alcanzados.