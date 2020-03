CTM no puede garantizar que empresas no descuenten el día en el paro del 9 de marzo

Aunque algunas empresas de la industria automotriz han anunciado su apoyo a las trabajadoras que se sumen al Paro Nacional de Mujeres el próximo 9 de marzo, la CTM no puede garantizar que no les descuenten de su salario ese día.

Hugo Varela, dirigente de la CTM en Guanajuato afirmó que pese a la solidaridad que han mostrado muchas empresas, el contrato colectivo de trabajo no establece el beneficio de una situación como el paro nacional de mujeres.

“Hemos determinado dar el respaldo al movimiento”, dijo pero aclaró que “existe un contrato colectivo en donde se estipulan los días de descanso obligatorio, por lo cual la CTM no se puede comprometer a que se les vaya a cubrir el sueldo a las mujeres que decidan no acudir a laborar” indicó.

Agregó que “corresponderá a cada empresa el determinar las acciones en favor. “Nosotros realizamos las acciones para que no se les descuente un día; algunas empresas del ramo automotriz ya han confirmado que no descontaran el día, mientras que otras hasta el momento no se han manifestado”.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Buscan reactivar locales abandonados en mercados

Participación de mujer en industria de Guanajuato

Las mujeres son parte importante en el desarrollo de la industria del estado, puesto que existen algunas empresas en donde el 80 al 90 % son ellas las que ocupan los puestos, aunque hay otras en donde su presencia es menor de un 20 a un 40 % incluyendo la industria de la construcción, lo que deja en claro su importancia en el sector productivo con una participación muy activa y profesional, señaló.

Acoso es sinónimo de despido inmediato

Sobre casos de acoso, el dirigente sindical afirmó que “la CTM han acompañado a las compañeros que han sido objeto de acoso y abusos sea de compañeros de trabajo o superiores”.

Agregó que “existe un reglamento interno que asienta las obligaciones y derechos de los trabajadores, y que en caso de comprobarse, se solicita su despido. Afortunadamente son cada vez menor los casos que sí existen pero que se manejan al interior de cada empresas”, finalizó.