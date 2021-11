CTM da visto bueno a nuevos Centros de Conciliación Laboral en Guanajuato

León, Gto.- Centros de Conciliación Laboral en Guanajuato, serán garantía de los derechos humanos y laborales de los trabajadores en diferentes sectores productivos, comentó Hugo Varela Flores, dirigente estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien mencionó que los sindicatos deben hacer lo necesario para evitar que los colaboradores lleguen hasta las últimas instancias de conciliación.

“Nosotros como CTM pensamos que los sindicatos deben de arreglar todos los conflictos en la empresa, que no tenemos que acudir a ninguna instancia de esa naturaleza, para eso están los sindicatos, para resolver los conflictos, sin embargo está esta segunda instancia y sino tendrá que tener la tercera que ya son los juicios laborales”, mencionó en entrevista para El Sol de León.

Agregó que los sindicatos tienen que atender los problemas de los trabajadores con las empresas, para evitar que se llegue directamente a los Centros de Conciliación Laboral, o bien que se llegue hasta los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

Varela Flores dijo que si ya el trabajador no tiene otra alternativa para hacer valer sus derechos, las nuevas oficinas permitirán que la justicia de su caso se dé en forma rápida y que pueda conseguir el beneficio no solo del colaborador, sino también del empleador, en los casos que aplique.

“La idea es precisamente que la justicia sea más rápida y más expedita, de tal manera que no podrá ningún trabajador iniciar un juicio si previamente no pasa por estas oficinas y se le otorga una constancia de que o ya se arregló o no se pudo arreglar y con esta constancia podrá acudir a los tribunales laborales”, dijo.

Una de las ventajas que destacó el dirigente estatal la CTM es que el colaborador será atendido por personas profesionales en la resolución de conflictos y buscarán en mayor medida que los problemas no se escalen a un juicio, proporcionando herramientas a ambas partes para conciliar la situación.

“La idea es que el trabajador no necesite contratar a un abogado o que le cueste de su dinero, sino que serán aquí en estas oficinas donde el trabajador pueda obtener un arreglo y sino pues entonces sí tendrá que acudir a instancias laborales”, comentó.

Fue a partir del 03 de noviembre del presente año, que los Centros de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato comenzaron operaciones, principalmente en la ciudad de León, Guanajuato capital, Irapuato y Celaya, mismos como una forma de avanzar en el nuevo Sistema de Justicia Laboral en México.

El Centro de Conciliación Laboral será un organismo descentralizado, tendrá una personalidad jurídica y patrimonio propios, contará con plena autonomía técnica, operativas presupuestarias, de decisión y gestión.

La Ley fija un límite de 45 días naturales para concluir la etapa de conciliación, el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato tiene la obligación de proporcionar asesoría y orientación legal gratuita a las personas que lo soliciten sobre el conflicto laboral en que se encuentren, ayudando incluso a elaborar su petición.

Por otra parte y de manera complementaria, se ha dispuesto que normativamente existan tribunales laborales a cargo del Poder Judicial, los cuales deben entrar en operación también el primero de octubre. A esta instancia solamente podrán recurrir los trabajadores en caso de no llegar a un arreglo en la etapa previa de conciliación.

Las acciones se derivan de los tratados firmados entre México, Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC, en el 2019.