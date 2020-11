Critican panistas que gobierno federal otorgue dinero a familiares de muertos por Covid-19

León, Gto.- El PAN de Guanajuato criticó al gobierno federal por otorgar apoyos económicos a familiares de personas fallecidas por Covid-19. Román Cifuentes, dirigente estatal del partido y el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba consideraron que es “callar el dolor y congraciarse” con los deudos por “su negligencia criminal en el pésimo manejo de la pandemia”.

Los blanquiazules indicaron que el PAN nacional ya puso una denuncia ante la FGR contra el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López Gattel, a quienes señala como responsables, “lo hacemos como un acto de responsabilidad social y como un acto de solidaridad social en favor de todas las familias que hoy se han llenado de luto”. No somos oportunistas, afirman.

En días pasados, el IMSS dio a conocer que entregará 11 mil 460 pesos a los deudos de pacientes que murieron por Covid-19, como apoyo a gastos funerarios, sin importar si son o no derechohabientes.

“México es el peor país para vivir en la pandemia”, afirmó Cifuentes Negrete y señaló que los mil 360 millones de pesos gastados por el gobierno federal “no han dado resultados claros” y que por lo mismo, el gobierno estadounidense ha recomendado no viajar, “por el manejo tan desafortunado y desastroso”, de la crisis sanitaria.

Dijo que de acuerdo con el estudio Bloomerg, el país se ubica por debajo de Chile, Colombia, “Brasil, Perú y eso es ya decir mucha cosa”.

“Este presidente de la república con 11 mil pesos busca ocultar su negligencia, callar el dolor de las familias, congraciarse con las familias. Por su irresponsabilidad e incapacidad ha llenado de dolor a miles de familias”, externó.

Agregó que “es indignante el nuevo régimen de Morena, que tengan tanta insensibilidad y sigan tomando decisiones arbitrarias para el manejo de los recursos humanos en materia de salud”.

“Lo hemos señalado de manera constante y repetida, tiene el gobierno que corregir estas acciones, las medidas de manera irresponsable están dando tan malos resultados que han enlutado a más de 102 mil familias... por supuesto que la cifra pudo ser mucho menor y el impacto mucho menor”, indicó.

El diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba agregó que en México no se han aplicado planes ni políticas de salud para contener la pandemia. “México ocupó el lugar 53 de 53, con un pésimo desempeño que evalúa diez criterios; entre ellos hospitalizaciones, movilización social, uso de cubrebocas, número de pruebas, tasa de letalidad”.

Desde los legisladores, dijo, se ingresó una denuncia de juicio político contra Jorge Alcocer Varela, “porque contrastando con lo que él debe haber hecho, con lo que dice la ley, desde la Constitución, al estar al frente del Consejo de Salud y y luego como titular de la Secretaría de Salud, no ha puesto en orden a su subalterno (López Gatell) ni al presidente” y dijo que preparan una denuncia a nivel internacional.

Ramírez Barba advirtió que de no cambiar la estrategia, para el 24 de diciembre, habrá 120 mil muertes reconocidas por Covid-19 en el país y más de 220 mil no reconocidas. “El problema es que el gobierno federal está siendo arrogante y soberbio y por eso pretende mecanismo como dar 11 mil pesos a las familias por cada fallecido”.

DENUNCIAS

Respecto a las denuncias, explicaron que “por negligencia y por incapacidad criminal”, el presidente del Comité Jurídico del PAN nacional, Raymundo Bolaños ya interpuso una en la FGR contra el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario Hugo López Gattel, a quienes Acción Nacional señala como responsables del manejo de la pandemia por Covid-19.

Cifuentes Negrete afirmó que en dicha denuncia se “exige que la Fiscalía General de la República investigue todas estas irresponsabilidades; lo hacemos como un acto de responsabilidad social y como un acto de solidaridad social en favor de todas las familias que hoy se han llenado de luto”.

Agregó que “todas esas familias pudieron haber tenido una atención diferente, con las medidas adecuadas de prevención, con mensajes oportunos de prevención, con el ejemplo oportuno de prevención que debe de venir desde la autoridad federal”.

Aseguró que al gobierno federal “no le interesa la salud de todos los mexicanos” y que los recursos en materia de salud se utilizan “para sus programas electorales” y ejemplifica con que nueve de 15 delegados de la Secretaría del Bienestar contenderán en los próximos comicios.

“Seguiremos gritando y denunciando hasta el cansancio sobre el mal manejo que ha hecho el gobierno federal de la pandemia. No es que seamos oportunistas; lo hemos señalado desde los primeros datos de esta pandemia. Se señaló que menospreciaron la epidemia, se señaló que no tuvieron el equipamiento a tiempo; todavía en las fases 3 y 4 veíamos médicos manifestándose en las calles por no tener el más mínimo de recursos para protección; vimos como cinco, seis meses después Ebrard (secretario de Relaciones Exteriores) salía muy contento a decir que ya había mandado equipo a China. Esto siempre lo señalamos y la prueba es que el PAN fue el primero en denunciar que no estaba el gobierno federal convocando al Consejo General de Salud, que era la primera acción responsable que tuvieron que haber hecho y lo hicieron mucho tiempo después”.

Indicó que la denuncia “sí encuadra negligencia criminal, por homicidio culposo, por esta desatención, por omisión de la autoridad federal de actuar de manera responsable. En contraste López Obrador hace burlas de que México era ejemplo mundial, que vamos requetebién, que no va a pasar nada, que ya domamos la pandemia, que ya podemos salir y hoy vemos la consecuencias de todo esto”.

Sobre la pandemia en la entidad, afirmó que “Guanajuato es uno de los estados que se ha distinguido por la mayor transparencia en el manejo de los datos, de cifras, de las estrategias, para realizar el mayor número de pruebas. En su momento también hemos sido señalados como uno de los estados que tienen la menor letalidad a nivel nacional”.