Cristina Márquez, una mujer apasionada por la política

Con 22 años de experiencia en la política, Laura Cristina Márquez Alcalá diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN) en Guanajuato, ha tenido firme su propósito de servir y ayudar a la sociedad desde el servicio público, con el compromiso de seguirse preparando y fortalecer un camino firme para que más mujeres puedan continuar en la política, comentó para El Sol de León.

“Es una vocación, yo soy una apasionada de mi trabajo, creo que el empezar a participar en la política primero desde joven y todo nació porque yo veía en mis padres la responsabilidad cívica que ellos mostraban, al presentarse a cuidar casillas y votar en cada elección y me decían que era un fin de semana por el bien y el futuro de sus hijas, entonces eso me fue marcando”, dijo.

Márquez Alcalá dijo que desde los 10 años comenzó a interesarse por las campañas políticas y a querer ser parte las actividades cívicas del país, ya que sus padres la llevaron a tener responsabilidad democrática por el país, por lo que conforme fue creciendo se involucró más en el partido en donde actualmente es militante y diputada local.

“Me doy cuenta que dentro de mis manos está la posibilidad de colaborar y contribuir y coincidiendo plenamente con los principios de Acción Nacional, pues me metí de lleno, tengo el compromiso y me obliga a dar lo mejor de mí, prepararme cada día, para poder hacer el trabajo que el partido me ha confiado así como la ciudadanía que votó por mí”, expresó.

La política en Guanajuato

Laura Cristina Márquez Alcalá confesó que dedicarse a la política en Guanajuato ha tenido bastantes retos, ya que el país en general no tenía políticas públicas para que las mujeres fueran parte de las decisiones en la sociedad, sin embargo consideró que todos los años de su carrera le han ayudado para crecer y ser mejor en materia legislativa

“Cuando nos encontramos en un cargo público, definitivamente acepto que no ha sido sencillo, ha sido algo que cada día me reta a ser lo mejor, dar lo mejor, participar con más insistencia, por conseguir el beneficio y el bien común de la sociedad en la que vivo, la mejora de las comunidades y para trabajar desde la construcción de un mejor mañana para las próximas generaciones”, dijo.

Trabajos legislativos en favor de las mujeres

Márquez Alcalá resaltó que desde la LXIV legislatura que concluyó su periodo en septiembre del 2021 y durante la actual LXV legislatura, ha estado trabajando en la construcción de la paridad de género en todos los rubros políticos del Congreso de Guanajuato, para establecer una perspectiva integral y transversal, para que las mujeres avancen en la política.

“En la medida en que vayamos reformando el marco con la perspectiva y con la idea de impactar en el desarrollo de las mujeres como en el fortalecimiento de las familias, vamos a dar pasos agigantados para el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad”.

La diputada local por el PAN dijo a El Sol de León un mensaje de valor y motivación a las mujeres, en el Día Internacional de la Mujer, para que se valoren y encuentren su pasión, aportando a la sociedad su talento y granito de arena.

“Quiero decirle a cada mujer de este estado, que crea en ella, decirle cree en ti, cree en tu valor y en tu valentía, porque eres mucho más fuerte de lo que imaginas y no estás sola, estamos todas”, finalizó.