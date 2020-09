“Creí que moriría cuando me contagié”

IRAPUATO, GTO. (OEM-Informex).- Son 31 mil 877 las personas originarias de Guanajuato las que han vencido al Covid-19, una de las guanajuatenses que pudo recuperarse fue Cinthya Carolina Guevara López, quien a sus 25 años de edad nunca imaginó que resultaría contagiada, aún cuando hacía caso a todas las medidas sanitarias al salir de casa y al acudir al trabajo.

Cinthya Carolina Guevara López es originaria del municipio de Irapuato y cuando apareció el primer caso positivo de coronavirus en Guanajuato, ella continúo acudiendo a su centro de trabajo, pero siempre con todas las medidas sanitarias, como el uso del cubrebocas, de gel antibacterial, el lavado de manos e incluso sólo salir de casa en caso de ser necesario.

Sin embargo, cuatro meses después, Cinthya nunca imaginó que resultaría contagiada por un compañero de trabajo, quien resultó asintomático y tampoco se percató que estaba infectado, hasta que ella presentó los síntomas de coronavirus.

Parecía un resfriado común, aseguró Cinthya, luego comenzó el dolor muscular y un intenso dolor en el pecho, seguido de tos seca, fue entonces cuando ella se percató que lo que tenía ya no era normal, ya que ni siquiera había presentado fiebre, este al ser uno de los primeros síntomas del Covid-19.

No presentaba síntomas tan intensos los primeros días, pensé que era un resfriado común y corriente, hasta que empecé a tener una tos dolorosa y comencé a perder el gusto por la comida y los olores, me preocupé, y mi hermano, como es trabajador de salud, me recomendó hacerme una tomografía de pecho y luego de sangre, ahí se vio el daño que estaba comenzando a hacer el coronavirus a mis pulmones.

En las tomografías de pulmones que se realizó Cinthya, se pudo observar el daño que estaba generando el coronavirus de manera rápida en su cuerpo, y es que ella forma parte de los grupos de riesgo al tener obesidad; sin embargo, antes de saber que resultaría positiva, también contagió a su mamá, quien tiene hipertensión arterial, otro de los factores de riesgo.

A pesar de ello, ella y su mamá no requirieron hospitalización, sino que se atendieron en casa con las recomendaciones de uno de sus hermanos, quien es médico; sin embargo, la primera semana fue las más complicadas para ambas, pues serían clave para que su cuerpo reaccionara para combatir al virus.

“Mi cuerpo estaba muy cansado, me dolía el abdomen, la tos era muy dolorosa y rápidamente me quedaba sin energía, incluso cuando agarraba el celular. Seguimos las instrucciones médicas al pie de la letra, porque si se complicaba, íbamos a necesitar estar hospitalizadas (...) fueron días muy largos, porque mi cuerpo empezaba a dejar de respirar y me daba mucho miedo dormir”.

“Pensé que iba a morir”, aseguró Cinthya, quien mencionó que tras estar medicada durante dos semanas y seguir las recomendaciones de su hermano, quien es médico, fue como pudo recuperarse; aseguró que el Covid-19 no sólo afecta físicamente, sino también mentalmente al creer que los llevará a la muerte.

“Tuve que tener un concentrador de oxígeno, así estuve por dos semanas, los primeros cinco días no dormía, porque tenía miedo de morir, fueron días muy difíciles, (...) ahí es cuando uno se da cuenta que el apoyo de los seres queridos es muy importante, porque te hacen pensar positivo, aunque te sientas cerca de la muerte”.

La guanajuatense ahora recuperada dijo que es lamentable que aún haya personas que creen que el coronavirus no existe, e incluso que salen a las calles sin cubrebocas sin otra medida de prevención, sino hasta que alguno de sus seres queridos resulta infectado.

Hasta ahora son 31 mil 877 personas que han podido recuperarse del coronavirus en la entidad, de las cuales la mayoría se encuentran en los municipios ubicados en el Corredor Industrial, pues en León están registrados 11 mil 728 habitantes recuperados, seguido de Irapuato que lleva tres mil 637 personas, Celaya dos mil 384 y Salamanca mil 839 personas recuperadas de Coronavirus.