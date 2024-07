Crece palma en coladero de León

León, Gto. Una palma creció en una coladera ubicada en la calle Fraccionamiento Paseos del Maurel, a decir de los vecinos, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) lleva tiempo sin intervenir dicha coladera.

Y es que con la lluvia que se suscitó el pasado viernes 05 de julio, esta calle quedó totalmente inundada ya que sus habitantes mencionaron que son de las más olvidadas de la zona.

“Hace como seis meses descubrimos la palma pero dijeron unas personas que lleva más de un año, solo que los vehículos por la zona no la dejan crecer. Lo que nos admira no es tanto que haya una planta en este sistema de drenaje sino que no se ha limpiado por un buen tiempo”, dijo Marisol.

Es de mencionar que como medida de prevención frente a la temporada de lluvias, Sapal desazolve 17 mil 871 metros de ríos y arroyos, de los cuales extrajo 4 mil 446 toneladas de residuos. Algunos de los sitios que fueron intervenidos son: el canal de Timoteo Lozano, en el tramo de los bulevares Delta a Francisco Villa; el río de Los Gómez, de Mariano Escobedo a Torres Landa, así como en la colonia El Duraznal así como los arroyos de La Selva, Lomas de Ibarrilla, El Penitente, El Ejido y Langostas.

También se dio a conocer que Sapal sanea la red de alcantarillado sanitario y pluvial, acción que permite una conducción eficiente del agua de lluvia, hasta el mes de abril se limpió 184 mil 840 metros, de los cuales obtuvo 4 mil 355 toneladas de basura y lodos. Se logró extraer un total de 8 mil 801 toneladas que son equivalentes a 786 camiones de carga.

Para los habitantes de la colonia Paseos del Maurel, esta calle es una de las que más se inunda en esta temporada aunado a que también es una de las más sucias porque la gente tira basura en la zona lo que ha contribuido a que siempre se encuentre sucia.