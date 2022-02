Crece la lista de amparos de menores de 5 a 13 años por vacuna contra el Covid-19

Urgen padres de familia al gobierno federal la vacunación de menores de edad, pero ante el retraso de programas, en León han sido presentados 1 mil 560 amparos para la aplicación de vacuna anticovid a menores de edad, de los cuales 1 mil 071 aprobados por juzgados federales, al momento suman 787 los infantes y adolescentes de entre 5 a 17 años.

Juan Carlos Vera padre de familia reconoció que “existe una imperante necesidad de garantizar la salud de los infantes pero no vemos intención de trabajar en este sentido por parte del gobierno de AMLO”.

“Podemos ver un aletargamiento en materia de salud por parte de la federación en materia de salud y de programas de bien colectivo, no encuentro dentro de mi lógica el por qué la falta de acciones, no me explico” dijo Norma madre de familia de una menos de 10 años.

Algunos de pie y otros sentados en bancos de plástico decenas de padres de familia hacen fila en el exterior del edificio del Comité Directivo Municipal del PRI para ser parte de la larga lista de amparos en favor de menores de edad de 5 a 13 años para ser candidatos a la dosis Pfizer para ser inmunizados ante la Covid-19.

En base a cifras proporcionadas los encargados del programa de registro para promover los amparos en juzgados federales del país, indicaron a El Sol de León que a la fecha 1 mil 560 menores han sido amparados y presentados ante las instancias competentes, de ellos 1 mil 071 amparos han sido aprobados.

Resultado de estas acciones 585 menores de rango de 12 a 17 años ya fueron vacunados con dos dosis, además 202 más de 12 y 13 años fueron vacunados con una dosis y se encuentran en proceso 385 amparos para infantes de 5 a 13 años.