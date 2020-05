Crece impunidad por pandemia Covid-19

Sí antes de que ocurriera la pandemia, era alta la impunidad en los delitos como homicidios, amenazas y robos, ahora con el confinamiento obligatorio es mayor el indice delictivo y la injusticia para castigar y atrapar a los delincuentes.

Así lo dijo Carlos Origel Arrache, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Guanajuato (BAEG), quien aseguró que la impunidad en los delitos está incrementando y se está haciendo un problema mayor en el estado.

Señaló que a pesar del confinamiento en casa, se ha notado que hay más delitos en los municipios como Irapuato, donde casi todos los días ocurren homicidios y ataques armados; sin embargo, también se ha visto que no se detiene a ningún delincuente y la gente que es victima de otros delitos, como robos y extorsiones, quienes no está acudiendo a denunciar por la falta de atención en la Fiscalía General del Estado.

“El confinamiento no ha hecho menor el índice delictivo, vemos a cada rato las balaceras y los muertos, pero no que se esté investigando eso, mucho menos otros delitos (...) la justicia ahorita esta muy parada y esto provoca que haya impunidad”, aseguró Carlos Origel Arrache.

Además, el presidente de la BAEG mencionó que la impunidad en el delito se debe a que la Fiscalía General del Estado pide a las personas sacar una cita para poner su denuncia, la cual es agendada hasta dos meses después, esto por el cierre de oficinas ante el coronavirus.

“No hay un catalogo de medidas urgentes, si hubiera un asalto o robo, las denuncias no te las atienden porque tienes que ir haciendo cita y agendarlo (...) por ejemplo, si una persona es amenazada de muerte, y como este delito no lo consideran grave, entonces al pedir la cita, le agendan hasta que sea levantada la contingencia, pero qué tal si la persona la matan antes. Eso es lo preocupante y eso se esta haciendo mal”.

Por ese motivo, Carlos Origel Arrache aseguró que es necesario que la Fiscalía General del Estado mejore los lineamientos para atender a las personas que son victimas de inseguridad durante esta contingencia, pues mencionó que ni siquiera tomaron en cuenta a los especialistas, como los abogados y quienes tienen más acercamiento con las victimas, para hacer mejores medidas y procurar la justicia ante los delitos que ocurran durante la pandemia.

“A nosotros como abogados y especialistas no nos han convocado con nada y lo peor de todo es que nosotros somos los que estamos afuera y sabemos cómo esta la situación con las victimas, necesitamos que el Poder Judicial sea más sensible y adecué los lineamientos para que la búsqueda de la justicia no quede estancada”.

