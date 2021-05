Crece el abandono de mascotas por pandemia

El abandono de mascotas se ha incrementado hasta en un 50% durante la pandemia, sobre todo por temas como el económico y otras situaciones que las personas inventan para deshacerse de los animales.

Beatriz Lozano Guerrero, directora de Fundación Animare, dijo que a partir del año pasado, el abandono de perros y gatos subió.

“Es un tema de falta de economía, pero para mucha gente cualquier pretexto es bueno”.

Comentó que el año pasado aunque aumentó el número de adopciones, el abandono subió en un 50% por ciento y la tendencia sigue.

Explicó que el año pasado en la Fundación Animare dieron a 430 mascotas en adopción, debido a entre otros factores, a que la gente estuvo más tiempo en casa, tuvo más posibilidades de cuidar de ellos y también porque los animales han sido un bálsamo para esta situación de incertidumbre que se vive.

En específico el abandono en perros se da a cualquier edad, mientras que en los gatos la gente se deshace de ellos sobre todo cuando son pequeños, lo que significa que es una consecuencia de la falta de esterilización.

En ese sentido en conjunto con el Centro de Control y Bienestar Animal lograron esterilizaciones tanto de perros como de gatos.

Por otro lado, comentó que no hay un tema legal para detener la situación, sino que una cuestión de conciencia, de educación y sensibilidad de la gente, porque al final son seres vivos que sienten dolor, hambre, etc.

Indicó que muchas veces la gente va a la fundación y nos dicen que su problema es la situación económica, pero esto es en general, la situación está difícil para todos. El tema es que creen que al deshacerse del animal el problema desaparece, pero no es así.

“El Municipio o el gobierno a nivel general, deberían sacar una campaña de sensibilidad con respecto a que se esterilice a los animales, para que la gente sólo tenga a los animales que pueda cuidar y no tengan más de los que pueden mantener. ¡Adopten, no compren, esterilicen y no crucen!”, finalizó.