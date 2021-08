Crece demanda de vitaminas por pandemia

León, Gto.- Los productos que más se vendieron en las 780 farmacias que hay en la ciudad, el año pasado durante la pandemia causada por Covid-19, fueron las vitaminas como C, D y B para proteger el sistema inmunológico, incluso hasta el día de hoy.



Moisés Gaona Silva, vicepresidente de la Unión de Propietarios de Farmacias Independientes de León, dijo que por lo general en la temporada de agosto-septiembre hay gente que por costumbre comienza a tomar vitamina C para protegerse por la temporada de frío, pero además por la pandemia se incrementó la demanda en el 2020 en 120%.

El también vicepresidente del gremio farmacéutico en la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) León, comentó que hubo un crecimiento en el consumo de vitamina D y en menor escala todos los componentes del complejo B, B6, B12, etc. Todavía este año son demandadas por la gente.

Reconoció que hubo un descenso en la venta de ivermectina sobre todo porque está investigación si realmente estaba ataca la Covid-1.

En un recorrido por varias farmacias de la zona Centro, Lupita Aguilar, empleada de una de las farmacias, dijo que tuvieron que surtir varias veces la vitamina C incluso, desde el principio de la pandemia el año pasado.

Explicó que el multivitamínico también se lo lleva la gente sobre todo para aumentar las defensas, y eso es importante por la contingencia.

“Las mujeres son las que más compran, muchas les llevan a sus papás que ya están grandes o porque tienen que estar trabajando, y obviamente conviven con más personas”, puntualizó.

Otra vitamina que la gente pidió es la D3, incluso hasta la fecha, la gente la compra, “al principio no la teníamos, pero al ser tan solicitada tuvimos que solicitarla, sobre todo porque te cubre tus pulmones de cualquier virus”.

Dijo que el Zinc es un nutriente que todavía se sigue vendiendo y ayuda a que el sistema inmune funcione de manera adecuada.

“Para los niños también se llevan mucho la vitamina C, pero tenemos medicamentos por ejemplo que traen vitamina C, Zinc y el Beta Glucano, un activador natural, es de lo que más se vende. La vitamina C es más preventiva, pero con esta mezcla se activan las defensas y es más fuerte”, aseguró.

Gaona Silva comentó que con el regreso a clases, por lo general las mamás van a comprar gel antibacterial, sprays sanitizantes, cubrebocas, jabón líquido y toallitas para limpiarse las manos.