Crece demanda de calzado de uso médico

León, Gto.- Una de las soluciones ante la pandemia es apostarle a la innovación en el desarrollo de productos y a la tecnología aplicada al calzado para diabético. Es un producto que se siguió moviendo a pesar de la contingencia sobre todo por las exportaciones y porque representa una necesidad para las personas, compartió Juan Manuel Martínez, gerente general de Terapie.

Dijo que traían un 30% de exportación y este año le están pegando al 40% con márgenes que no da el mercado nacional, “con unos márgenes que no te da el mercado nacional el tema de la exportación es que nos permite invertir, planear un poco mejor y a las MIPYMES como nosotros nos la seguridad de apostar por líneas, sacar nuevos desarrollos, suelas que son gastos elevados”.

Comentó que este tipo de calzado es más alto y ancho de lo normal para evitar que se generen heridas, el calzado tiene forros con nanopartículas de plata, para repeler la formación de bacterias y la humedad que a la gente con diabetes se le complica que sanen las heridas, lo que ayuda a acelerar el proceso y en caso de que no haya una herida que no se salgan de control.

El calzado continúo no tiene costuras para evitar que lastimen el pie, utilizan pieles de cordero muy suaves, una plantilla magnética con imán para regular la circulación sanguínea y la temperatura del pie, entre otras cosas.

Compartió que tienen la certificación en Estados Unidos y están por arrancar en México, pues este tipo de zapato se le conoce como terapéutico para la gente que tiene pie ancho, que tiene necesidades especiales como un juanete o el empeine alto.

“Es un nicho que afortunadamente se ha ido puliendo y nos ha dado trabajo, siempre queremos más, pero el tema de exportaciones y en el nacional, los clientes lo tienen muy bien posicionado en los aparadores y ahí vamos con el apoyo de SAPICA, de la Cámara sobrevivimos que ya es ganancia”.

Durante la pandemia se enfocaron en hacer cubrebocas, no despidieron a ningún trabajador de su planta laboral de 45 trabajadores. El costo de cada par está en 949 o 1 mil 300, son zapatos bastante duraderos.

Apuestan por exportación y buenas prácticas

Reconoció que el tema de la innovación es importante sobre todo en materiales y diseño, en los forros utilizan triclosán un agente químico que tiene talco ahora son más orgánicos.

Comentó que hay competencia desleal, pero el hecho de que exportan los compromete a tener buenas prácticas, “uno cuando exporta tiene un foco en todos lados, en la Secretaría de Hacienda, en Seguridad Social y lo compromete a tener las cosas como deben ser y esto no quiere decir que quienes no exportan no lo hagan, pero hay marcas internacionales que piden un estándar ético de responsabilidad social muy alto y hay varias empresas en León que son ejemplo a nivel mundial”.

Su proveeduría es 100% nacional, pero sus proveedores si requieren materias primas, el tema de los plásticos y poliuretanos que vienen de Asia, han elevado sus precios. Hay desabasto de cartón y encarecimiento en dos a tres veces.

Con respecto al año pasado cayeron un 40% en sus ventas y este año esperan recuperar un 25% de ese 40% en relación al año pasado.

“En comparación con SAPICA pasado, vamos muy bien hacía mucho tiempo que no estábamos tan bien, muy organizados, además de que nos da ventas, nos da confianza para invertir y trasladar esa confianza en nuevos desarrollos”, finalizó.