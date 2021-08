Crece 42% la informalidad laboral en León

León, Gto.-La informalidad propiciada por la pandemia afecta a diversos sectores como el comercial en el caso de la CANACO SERVYTUR reporta que en poco más del 42% ha crecido ante el desempleo, informó Elizabeth Vargas Martín del Campo, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) León.

Explicó que las empresas han tenido que dejar los colaboradores a los que estaban acostumbrados y se ha tenido que prescindir del número de trabajadores que tenían, mucha gente ha quedado fuera de su área de trabajo.

“Lo que estamos nosotros procurando que esas personas que necesitan llevar el sustento a la casa, que se acerquen a la Cámara y nosotros podamos buscar las formas para que puedan acceder a la formalidad”, explicó.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Crece desempleo en el primer trimestre

Han tenido acercamientos con las autoridades para que les faciliten entrar a la formalidad y que tengan acceso por ejemplo al Seguro Social y todas las prestaciones para salir adelante.

“Tenemos un piso parejo, pero tenemos que ser conscientes que hay personas que sí están acostumbradas a no pagar impuestos, a hacer cosas incorrectas, pero creo que en este momento el llevar el sustento a tu casa es un ingreso”, concluyó.

Falta estrategia de salud adecuada

Por su parte, el director de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos capítulo Guanajuato, Sergio Ponce López, aseguró que no hay una estrategia adecuada cómo se debe conducir en materia de salud, por lo tanto no la hay para conducir los negocios en México y en el estado.

“Recordemos que un punto porcentual más o menos significa 950 mil empleos en el PIB, entonces si nuestra economía ha caído cinco o casi seis puntos porcentuales, significa que cinco o casi seis millones de personas han perdido su empleo formal”, explicó.

Coincidió con Vargas Martín del Campo en que hay una informalidad mayor que la que existía, dado que mucha población se quedó sin trabajo y tuvo que buscar otra fuente de ingresos.

“Esa combinación de salud con economía va a seguir, porque mientras no se implemente a nivel país, a nivel estado una estrategia de cómo los seres humanos deben conducirse ante una pandemia que dista mucho de desaparecer y solamente se está controlando”, recalcó.

Dijo que en Guanajuato siempre ha aceptado los casos de Covid-19, a diario hay información por municipio de contagios y defunciones registradas, ese es el primer paso para saber cómo está realmente el estado.

“Creo que mantener una economía con muchas características preventivas hacia las empresas y hacia la población, es una estrategia buena que el estado está teniendo. No cerrar negocios, aunque no al 100% de producción como se venía manejando, pero utilizando estos parámetros para no incrementar los contagios y haciendo mucha conciencia a la población de cómo debemos conducirnos en espacios abiertos y cerrados, en el trabajo o en la casa”, concluyó.