Crearán cooperativas de producción y consumo

Parte de la reconversión social está en crear un sistema de cooperativas de producción y de consumo, pues la gente no tiene trabajo, se la pasa en casa lamentándose, “que pobre estoy, me duele aquí, me duele acá (...), ya viene la ayuda social, pero si hacemos una bolsa común, con los tres niveles, entonces vamos a crear pequeñas empresas de producción y de consumo”, aseguró José de Jesús Vargas, vicepresidente de Colonias Populares del Estado de Guanajuato.

“Si hacemos una bolsa común, en un plan piloto experimental, con los tres niveles, entonces vamos a crear pequeñas empresas de producción y de consumo”, enfatizó.

Comentó que hay fondos federales que vienen en cascada, que los recibe el Gobierno de Estado, más los propios que etiquetan, programas que aprueba el Congreso y los fondos municipales que tienen un propósito parecido de ayuda social, es lo que hacen los políticos con la mano en la cintura, cuando a ellos no les cuesta.

Explicó que los bienes de producción tienen que ver con el consumo de las clases populares, a través de una serie de cadenas de pequeñas tiendas de abarrotes “estaremos cobrando los productos al precio del costo, más el precio del personal que trabaja, más el consumo de combustible, para que la ayuda sea real, no se trata de robar, de crear un monstruo, no es como en otras organizaciones que piden ayuda social y luego la etiquetan y la venden”.

Recalcó que en estas cooperativas la gente se registra para trabajar, bajo listas, con horarios, compromisos y una propuesta de sueldo, y a quienes cumplen se les paga, y los que no que se vayan, “en la ayuda social tradicional hay situaciones muy viciosas, se volvió clientelar, como el gobierno es quien tiene el dinero, dice lo que da pero nunca dice que es dinero del presupuesto que te corresponde a ti, nunca dicen eso”.

“En el peor de los casos el uso que han hecho los políticos digamos de 20 año para acá es que Acción Nacional dice aquí si damos, la gente como es absurda muchas veces en su pensamiento: aquí es en donde dan, aquí estamos bien”.

En la elección pasada, hubo mucho de esto y ningún partido opositor presentó una queja al INE por ese motivo, por el uso de recursos gubernamentales para los políticos, “tiene que haber una revisión, primero de los padrones electorales, de los padrones sociales, para saber en qué están, porque hay gentes que ya no estudian, ya concluyeron sus preparatoria y tienen tres o cuatro años más cobrando y la gente se apunta dónde quiera, pero no hay un trabajo de limpieza, de auditoría, de revisión”.

Aseguró que ese asunto clientelar se lo dejan a las colonias a la gente filial al gobierno o al Partido Acción Nacional, para que lo manejen, “entonces están el yerno, la nuera, la abuelita, etc. Sin embargo por allí, dos cuadras más abajo, hay una viejecita que vive en una casa de cartón, le entra el agua por todos lados, come una vez cada tercer día y ni quien la ayude”.

Involucrar a la Iglesia

El entrevistado lamentó que se perdió la mística de la ayuda social, porque en las entregas llegan personas bien vestidas, en camioneta, con una casa de dos o de tres pisos, “que mal esta esto o sea se ha degenerado se ha pervertido, se requiere un trabajo de limpieza monumental allí ¿quién puede hacerlo? bueno vamos a meter a trabajar a las iglesias, a las monjas y a los curas, ellos pueden ofrecer más pulcritud”.

Se requiere que se hagan las reasignaciones correspondientes y el gran reto para el Gobernador Diego Sinhue

Rodríguez Vallejo “que un día nos sentemos a establecer estos criterios mínimos, pero vamos a separar esta bolsa de los dineros, para crear tres o cuatro cooperativas, vamos a ver cómo funciona el modelo, a hacer que la gente gane con dignidad su comida, su dinero, su pasaje, sus gastos, porque así como estamos no es un modelo que trae un matiz bien marcado, fuera de la realidad”, finalizó.