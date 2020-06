Coronavirus cobra la vida de cinco personas en 24 horas en León

León, Gto.- Reportan en el municipio de León 6 decesos más a causa del Covid-19; la gran mayoría personas de la tercera edad; todos habitantes de la ciudad.

Cabe aclarar que la propia Secretaría de Salud de Guanajuato, (SSG) indicó a este medio de comunicación que no todos ocurren en un solo día.

Estos se van registrando conforme a los informes que se vayan generando por parte de hospitales públicos o privados, el tiempo de entrega de prueba de resultado de laboratorio.

Todo esto se va acumulando y en base a eso la SSG va actualizando sus cifras en el día correspondiente, ya sea para León o también para otras ciudades del territorio guanajuatense.

Decesos en la T1

En la UMAE T1 del IMSS fallecieron 5 de los 6 hombres, el primero de ellos tenía 58 años de edad, presentaba obesidad, el segundo caso reportado es de un paciente de 70 años, con obesidad y HAS, el tercer caso, de 61 años, con HAS y obesidad, el cuarto deceso, tenía 68 años, presentaba HAS y enfermedad cardiovascular, a estos se añade la de un adulto de 62 años, presentaba HAS.

HGL

En otro centro médico, el Hospital General de León, fue reportada por la SSG la muerte de un hombre de 68 años; no presentaba alguna enfermedad, señaló el organismo de salud estatal.

En tanto a la comparación de las cifras entre el día martes al miércoles, a través de las actualizaciones oficiales, para el municipio se quedan:

En investigación 870 de los 813 del martes, se añaden 57 más, confirmados 1458 de 1358, con 100 más para León, en relación a recuperaciones solo 2, quedando 330 de 328.

Finalmente en los contagios comunitarios, se llegó a 1420 de los 1320 que se tenían reportados, quedando 100 más; cabe mencionar que esta parte está teniendo avances preocupantes a comparación de días pasados o del pasado mes de mayo.

Para el estado en total, están reportadas por la SSG en su informe oficial de cada día la lamentable cantidad de 17 decesos a causa del Covid-19, con esto ya están apuntados los 6 de los residentes del municipio de León.

Se trata de Hombre 67 años, residente de Celaya, fallece en Hospital. Militar Irapuato, padecía HAS, una mujer 69 años, residente de Romita, fallece en HC Purísima, padecía HAS y DM.

Dos hombres, uno de 53 años y otro de 55, el primero residente de Villagrán, fallece en HG Celaya, con obesidad y tabaquismo, el segundo caso era residente de Guanajuato Capital, , fallece en HG Guanajuato, padecía DM, HAS, Enfermedad cardiovascular y tabaquismo.

Seguidamente, una mujer de 60 años de Romita, fallece en el Hospital Covid, presentaba Diabetes, un hombre de 60 años, residente de Irapuato, muere en el HGZ No. 2 de aquella localidad.

Mujer de 60 años de Silao, muere en la UMAE T1 del IMSS, con Diabetes y Has, (Se agrega este deceso al conteo de Silao, no al de León).

Una mujer de 86 años de Celaya, fallece en el Hospital General de esa localidad, no presentaba comorbilidades, otro Celayense de 54 años, fallece en Centro Médico Quirúrgico de Celaya, presentaba Diabetes.

Un hombre de 45 años, , residente de Silao, fallece en HGZ/MF No. 54, comorbilidades DM, otra condición y obesidad

Finalmente un hombre de 79 años, residente de Celaya, fallece en ISSSTE Celaya, comorbilidades DM.

A nivel estado están reportados

3 mil 579 casos confirmados, en investigación mil 458, 12 mil 894 descartados, 221 defunciones, 1 mil 68 pacientes a salvo y 3 mil 425 por transmisión comunitaria.