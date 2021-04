Contraen Covid-19 pese a haber sido vacunados

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Estar vacunado contra la Covid-19 no es sinónimo de que la enfermedad no se pueda adquirir, pero sí que ésta no afecte de manera tan fuerte a las personas.

Así le sucedió a 87 guanajuatenses que a pesar de estar vacunados contra la Covid-19, de todos modos contrajeron la enfermedad, aunque ésta no les afectó de manera severa y mucho menos perdieron la vida, como posiblemente hubiera ocurrido si no estuvieran protegidos, informó Pablo Sánchez Gastelum, director de Salud Pública de Guanajuato.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Piden a Federación "ponerse las pilas"

“Identificamos que en plataforma había 76 casos de pacientes que habían recibido una dosis de vacuna contra Covid y que habían salido confirmados y en aquellos que habían recibido dos dosis también encontramos 11 casos confirmados a Covid.

“Es muy importante que a pesar de que hayan sido casos confirmados e identificados, estamos hablando de un total de 87, para el número total de dosis que hemos aplicado que son ya más de medio millón esto nos da dos conclusiones muy claras: uno que la vacuna sí protege, que evita complicaciones y formas graves (...) pero por otro lado también debemos entender de que a pesar de que estemos vacunados, en algún momento seguimos teniendo cierto riesgo, por lo que es muy importante seguir las recomendaciones y seguirnos cuidando, porque esto no nos exime de que podamos, a pesar de no enfermar de gravedad y fallecer, que es lo que queremos evitar, al final sí podemos contagiar y yo llamaría a esas dos reflexiones”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Los casos detectados fueron en León, Irapuato y Celaya, en donde se ha dado muestra de que si bien la vacuna no evita que se adquiera la enfermedad, sí que ésta afecte con fuerza en las personas que están inmunizados.

“Si bien es cierto que la vacuna protege y protege muy bien, eso no nos exime de que se puedan llegar a infectar y esta es la prueba de que en algún momento al estar vacunado se pueden contagiar y pueden contagiar”.

El director de Salud Pública llamó a las personas que ya fueron vacunadas a evitar esa falsa sensación de seguridad, pues aunque estén inmunizados deben usar el cubrebocas, lavarse las manos y evitar lugares concurridos para evitar ser portadores y transmisores del coronavirus.