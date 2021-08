Contrabando de armas, enorme reto para autoridades

León, Gto.- El presidente municipal de León, Héctor López Santillana, expresó que el contrabando y el comercio ilegal de armas de fuego provocan que cualquier persona tenga uno de estos artefactos en su poder y es un tema que preocupa, pues las organizaciones criminales, están planteando un nuevo reto a las autoridades.

Lo anterior, luego de que fuera cuestionado por los hechos ocurridos la tarde del lunes, en un partido de fútbol en los límites entre Silao y León.

Triste, lamentar pérdidas humanas

El alcalde calificó como triste, que se tenga que lamentar la pérdida de vidas humanas y “que las personas recurran por temas menores a este tipo de mecanismos para redimir sus diferencias”. Señaló.

“Estos hechos hablan de la irritabilidad que existe en nuestra gente y sobre todo de la posibilidad y esa es la parte que más me preocupa, para que cualquier persona traiga en su poder armas y no solo son domésticas o hechizas, sino de calibres cuyo uso es restringido, no es posible que estén llegando hasta todos los rincones de nuestra sociedad,” declaró.

190 armas aseguradas

De enero a julio del presente año, de acuerdo a los datos presentados por la Secretaría de Seguridad Pública, ante la comisión de Gobierno, se han asegurado un total de 172 armas de fuego de corto calibre. Mientras que en el mismo periodo, 18 armas largas han sido decomisadas.

El edil, apuntó que desde su gobierno, se sigue trabajando en los operativos, el decomiso de armas. “No solamente es que se decomisen y detengan a las personas, la parte importante es que sigue después del contrabando de armas y ya eso le compete a las instancias federales”, finalizó.