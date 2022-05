Continuarán depuración en la Secretaría de Seguridad

La alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos, informó que continuarán las depuraciones dentro de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León por motivos de información que están recabando y por la prueba de Control de Confianza.

Dio a conocer que las liquidaciones fue tanto para la Secretaría de Seguridad como la Fiscalía General del estado de Guanajuato un acto positivo para el resultado en temas de confianza y señaló que hasta el momento han dado de baja a 269 elementos, sin embargo habrá más liquidaciones.

“No me va a temblar la mano para seguir haciendo las depuraciones porque es un compromiso que asumí y no lo voy a dejar atrás y efectivamente vienen otras bajas por diferente motivos”.

Es de mencionar que al inicio de este año, la alcaldesa dio de baja de las filas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a 200 elementos, dentro del proceso de depuración ‘Tope hasta donde tope’.

La limpia de policías inició en octubre, a pocos días de que arrancó la administración municipal con relación a los mensajes de un grupo delictivo que acusan a elementos de proteger a grupos contrarios.

En este sentido Campos Gutiérrez mencionó que se continuará buscando apoyos para los elementos de Seguridad, en caso de no hacerlo se tomarán medidas necesarias.

“Exijo que hagan su tarea buscando el beneficio de la sociedad haciendo su trabajo”, finalizó la alcaldesa.