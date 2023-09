Continúa la esperanza de que llueva en octubre, en Guanajuato

ACÁMBARO, Gto.- Debido a los bajos niveles en que se encuentran los cuerpos de agua del Estado por la poca lluvia, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural aún conserva la esperanza de que llueva en octubre, esto de acuerdo a los pronósticos climatológicos.

En su visita al municipio, el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos refirió que existe una preocupación por la escasa lluvia de este año, ya que varios cuerpos de agua no lograron llenarse como debía; sin embargo, hay bordos de algunos municipios que sí logran captar agua suficiente.

Dijo que “la gente del campo siempre somos optimistas, en este mes de septiembre se pronosticaba buena cantidad de agua y ahora en octubre se pronostica que se tendrá más agua. Son pronósticos, ojalá y Dios quiera y nos mande agua, pero también en el Estado de México para que suba un poco más el nivel de la Presa Solís”.

Agregó que “los cuerpos de agua más importantes están entre un 45 y 50 por ciento de su nivel de agua, hay bordos que están llenos de agua y aquí en Acámbaro hay algunos que también tienen cantidad importante de agua; si estamos a un nivel del cincuenta por ciento en términos generales”.

Indicó que con esta agua se podría cubrir el ciclo agrícola primavera-verano “así como estamos hasta el momento, considero que no habría un ciclo otoño-invierno, al menos que sea de pozos profundos, pero los productores siempre han optado por aplicar esta agua en el ciclo es primavera -verano”.

Respecto al tema del precio del maíz refirió que este año viene un poco bajo “hoy Guanajuato, el gobierno del estado encabezado por el licenciado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tiene un programa de comercialización del producto de los cereales, yo voy a empezar a hacer reuniones precisamente con los consumidores fuertes para ir viendo lo que es el precio del cereal”.

Resaltó que este tema le corresponde al gobierno Federal “la gente debe exigirle al gobierno federal, yo ya le mandé una invitación al secretario Villalobos, le mandé una invitación al director de Segalmex, yo les pedí que me atendieran y que atendieran a los módulos de riego y han hecho caso omiso, entonces así no se puede, cuando un gobierno federal no escucha, tiene oídos sordos para toda la gente del campo, pues es imposible, la verdad”.

Indicó que presentará un proyecto al Gobernador para ver cómo apoyar a los productores como se hizo con las cosechas del trigo, “a veces el gobernador no puede con tantas políticas públicas que ha dejado el gobierno federal, por nuestra parte buscaremos apoyar en la medida de lo posible”.