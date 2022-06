Continúa escasez de mano de obra calificada: Gómez Tamez

León, Gto.- El presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, Alejandro Gómez Tamez declaró que sigue existiendo escasez de mano de obra calificada para afrontar el regreso a clases y la temporada otoño invierno 2022.

Gómez Tamez dijo que los dos mayores retos que la industria del calzado tiene es resolver los problemas de proveeduría y de escasez de mano de obra, hay pedidos pero no hay trabajadores.

Foto: Édgar Camacho | El Sol de León

“Antes no había pedidos porque no había demanda, ahora hay pedidos pero no se pueden abastecer los pedidos porque hay gente que se requiere en las empresas, hay problemas de proveeduría con suela y diversos materiales, pero el principal problema es la falta de mano de obra”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El presidente de CICEG dio a conocer que Estados Unidos compra anualmente alrededor de 2 mil 500 millones de pares de zapato al año, como compradores están buscando salirse de China o Asia y buscan la proveeduría en México, sin embargo este representa el 1% de las importaciones de calzado al país vecino, por lo que sería imposible abastecer el 10 por ciento del mercado.

Foto: Édgar Camacho | El Sol de León

“El consumidor estadounidense todavía tiene dinero y sigue demandando bienes y servicios, por otra parte como compradores están buscando salir de China o de Asia y están buscando la proveeduría en México”, dijo Gómez Tamez.

Local León recupera más de 20 mil empleos

China incursionó en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, fue conquistando cada vez más amplios mercados de Estados Unidos y del mundo, entonces México fue desplazado.

“A raíz del Covid vamos viendo un poco de quiebre, de los años 2001 al 2020 de manera interrumpida china ha conquistado el mercado del país vecino y a partir del 2021 a la fecha esa participación ha ido perdiendo paulatinamente porque el mundo no estaba preparado para sustituir a china”.

De acuerdo a las cifras de la encuesta mensual de la Industria Manufacturera, el crecimiento en producción es de 10.3% de enero a abril del año 2022 contra enero abril de 2021 descontando la inflación, sin embargo, la manufactura no se ha recuperado, ya que está 13.9% abajo del nivel del año 2019, cuando ocurrió la pandemia.

Foto: Édgar Camacho | El Sol de León

En un recorrido realizado por la colonia Industrial Julián de Obregón, trabajadores del sector calzado mencionaron que la mayoría de los empleados buscan otros empleos porque los sueldos son muy bajos.

A la semana ganan de 800 a 1 mil 500 dependiendo el trabajo que realicen con un horario de más de 10 horas