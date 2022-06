Continúa depuración en Seguridad; analizan 40 expedientes más

La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que la depuración de elementos dentro de la corporación de Seguridad continuará y que hasta el momento se están revisando 40 expedientes más, será en este mes cuando se determine su situación.

La mayor parte de los casos son porque “ya no están cumpliendo con las funciones que se requieren en la corporación, cada uno es por motivos diferentes, pero lo importante es que tenemos que seguir depurando para generar la mejor corporación, en cuanto ya se tenga todo listo les vamos a estar avisando”, aseguró.

Hasta el momento van un total de 318 elementos que son de Seguridad Pública, 41 de Seguridad Vial, más lo que se están investigando, sin embargo, la alcaldesa comentó que la depuración no termina aquí, pues va a ser de manera permanente.

Aunque no precisó cuántas, aseguró que también hay algunas carpetas de investigación que se giraron a la Fiscalía General del Estado para que se les investigue por delitos más graves, pero no brindó más información para no violentar derechos humanos, y por ende, se compliquen los procesos legales.

Incluso en esta parte del proceso también se están analizando los casos de algunos trabajadores del C4, pues argumentó que la corporación de Seguridad no solamente son policías, seguridad vial, sino que se conforma con otras áreas como Fiscalización.

“No estamos dejando ninguna de la corporaciones, incluso aún aquellas que no es obligatorio hacerles el examen de control y confianza, tenemos que seguir depurando”, comentó.

Por ello no descartó que las pruebas de control y confianza se apliquen a otras áreas, pues dijo que en algunas de ellas ya se están haciendo como el C4 pese a que no hay una obligación legal, pero ya se están haciendo y se va a continuar en otras dependencias.