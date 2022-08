Continúa abierto registro de la CFE en Zona Piel

El registro de la Comisión Federal de Electricidad ubicado en la esquina del bulevar Hilario Medina y calle La Luz en el que cayó un taxi ejecutivo, continúa abierto, vecinos temen que pase otro accidente.

A un mes de que el conductor resultara con lesiones leves luego de que las rejillas metálicas del suministro de energía eléctrica se vencieran, hasta el día de hoy no cuenta con tapa para que vehículos circulen con seguridad por la zona, solo hay una cinta de seguridad de advertencia de peligro en color rojo y tres barrera de seguridad del tráfico.

Fue el pasado cuatro de agosto que El Sol de León dio un recorrido por los cruces antes referidos y se percató que en el área había tres trabajadores realizando obras quienes mencionaron que las labores terminarían en una semana.

Vecinos de Zona Piel comentaron que ven difícil que ese registro tenga una tapa debido a que constantemente se les va la luz en la zona y de ahí tienen que manipular los cables además, como la instalación es subterránea dicen que los mismos empleados les han comentado que más fácil que el registro esté abierto y no estar abriendo y cerrando a cada momento.

“El registro permanecía abierto, por que constantemente se nos va la luz, nosotros llegamos a creer que después del accidente lo iban a cerrar o poner una tapa pero ya vimos que no, si vienen de repente y hacen cómo trabajan pero no hay avance, no sé sí por el agua estancada de la lluvia ya no puedan trabajar pero de todas formas se me hace que ya llevan mucho tiempo para realizar una barda”, mencionó la comerciante doña Mari.

Vecinos comentaron que a pesar de que medio registro se tapó la otra parte que está descubierta puede ocasionar más accidentes.

“Nosotros que vivimos aquí sabemos qué onda con ese hoyo pero a esta zona llega mucho foráneo y desconocen del hoyo que está debajo de la banqueta, el peligro es para todos, para un ciclista, un motociclista y hasta un peatón porque a veces se paran en el poste que está a un lado”, dijo.

Comerciantes piden a las autoridades correspondientes que le den pronta solución al registro abierto y no dejen pasar más tiempo porque luego se les olvida, ya que unos señalamientos no son suficientes para evitar que haya más accidentes.