Consulta Popular de este domingo será un éxito: Lorenzo Córdova

León, Gto.-”Vengo como ciudadano participante, con algunos colectivos, los cuales nos dimos a la tarea de promover la Consulta Popular a nivel nacional y a nivel local, apoyando esta importante iniciativa impulsada por los propios ciudadanos” afirmó Antonio Cabrera en uno de los módulos instalados en la plaza principal de la localidad.

Los módulos informativos se promovieron por iniciativa propia de los ciudadanos o el mismo pueblo instaló y otras instituciones, pero el INE va a instalar las mesas receptoras, igual que en la elección pasada que en esta ocasión solo van a instalar 3 de cada 10 mesas receptoras de opinión.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Llegan más de 1 millón 100 mil papeletas de Consulta Popular a León

Cada ciudadano va a tener la oportunidad de emitir una opinión, sabemos que el pueblo tiene anhelos de justicia social, así la transparencia, el caminar en este proceso de consulta popular va ayudar a que se aclaren varios asuntos de los actores políticos del pasado.

La Consulta Popular es para determinar si los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Peña Nieto, deben ser juzgados por su actuar en la administración pública.

Alfredo Martínez vecino de los Cárcamos, mencionó que si está de acuerdo en que se juzguen a los anteriores presidentes de México, porque actualmente nosotros sufrimos para tener trabajo, tenemos deudas y tenemos que pagarlas y ellos viven en la opulencia, después de haber gobernado.

Salvador Navarro Márquez ciudadano de Valle de Señora, afirmó que también deberían de juzgar al actual Presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador, debido a que tiene al pueblo de México sin medicinas para los niños enfermos de cáncer, para los enfermos del riñón y para todos aquellos a los que no les surten la medicina.

Afirmó no estar de acuerdo con la consulta, debido a que son gastos innecesarios que no llevan a ningún lado.

Ma. Dolores Mireles de la colonia León 1, mencionó que no está de acuerdo con la consulta popular, porque no hay ningún beneficio para los ciudadanos, para mí es indiferente, solamente gastan lo que no se tiene. Mejor deberían buscar la manera de controlar los robos en las diferentes colonias, porque ya no dejan trabajar a los amantes de lo ajeno.

La consulta popular ya es un éxito

Con un llamado a participar en la Consulta Popular de este domingo 1 de agosto, consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aseguraron que el ejercicio democrático será un éxito , ya que cumplirá con los parámetros de calidad técnica, profesionalismo, imparcialidad, legalidad y certeza que se imprime en los procesos electorales.

Tenemos la confianza que este 1 de agosto la Consulta Popular será un exitoso democrático que habrá de refrendar, nuevamente el estado de salud de nuestras instituciones electorales y de nuestra convivencia democrática.

En conferencia de prensa, consejeras y consejeros afirmaron que el INE fue el promotor más activo de la participación ciudadana en esta Consulta Popular y lo seguirá siendo en las horas que faltan para que se instalen y operen las Mesas Receptoras de la opinión.

“Acostumbrémonos a la democracia participativa y hagámosla crecer, demandó el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

Este domingo se instalarán más de 57 mil mesas receptoras, con una capacidad de atención de hasta 2 mil personas en cada una de ellas.

En los 300 distritos electorales del país habrá un número suficiente de centros de votación, se han impreso y se están distribuyendo más de 93 millones de papeletas de forma tal que como nunca ha ocurrido en México, en esta ocasión cada ciudadana y cada ciudadano inscrito en la Lista Nominal tendrá una papeleta esperando su participación.