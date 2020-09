Consulta para enjuiciar a expresidentes, otro distractor de la 4T: Erandi

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El senador del Partido Acción Nacional, Erandi Bermúdez Méndez, aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está jugando con la inteligencia de los mexicanos al plantear la consulta ciudadana para llevar a juicio a los expresidentes, pues dijo que la justicia no debe ser consultada, sino aplicada a quien haya cometido actos violatorios de la ley.

Erandi Bermúdez dijo que el presidente de México está usando el tema d ela consulta para enjuiciar a los expresidentes para desviar la atención de que todos los indicadores de bienestar social van a la baja.

Por ello, el vicecoordinador de la bancada panista en el Senado de la República agregó tajante que la ley se hizo para cumplirse y que la justicia no está para ser consultada, si no ejercida con imparcialidad y legalidad.

“Los compañeros senadores de Morena presentaron esta iniciativa para que en la boleta del 2021 podamos votar si se enjuicia o no a los ex presidentes de la República, pero ¿qué para eso no está la Fiscalía?”, cuestionó el senador panista.

Erandi Bermúdez calificó esta situación como otro intento más para distraer la atención de los temas que verdaderamente le importan a los ciudadanos: economía, salud y seguridad.

“La ley se hizo para cumplirse. Yo lo digo públicamente: yo acompaño a Morena y firmo la denuncia (contra los ex presidentes), pero ya que se presente ante la Fiscalía y dejen de hacer este shows, de circo y faramalla”.

El senador guanajuatense señaló que la justicia no debe ser selectiva, pues es una ocurrencia pensar que la gente dirá que no quieren que se castiguen los delitos.

“Entonces el día de mañana si alguien mata a una persona, le vamos a preguntar a la ciudadanía si queremos que el Ministerio Público lo someta a proceso; no, perdón, pero la ley se hizo para cumplirse”.