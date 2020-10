Consulta Diego Sinhue a guanajuatenses; respaldan que Federación regrese recursos a Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tomó la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador y realizó una consulta a través de sus redes sociales para preguntarle a las personas que le siguen en éstas si estaban de acuerdo en que la Federación regresara los recursos que le corresponden y han recortado al estado.

Ante la declaración del Presidente, les pregunto:

¿Quieren las y los guanajuatenses que el Gobierno Federal regrese los recursos para los tratamientos de cáncer, becas para estudiantes, el apoyo para la ciencia, cultura, deporte, seguridad e infraestructura que les corresponden? — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) October 27, 2020

Y es que durante la conferencia mañanera del martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se reuniría con los gobernadores de la Alianza Federalista para tratar lo referente al presupuesto, pues para ello estaba el Secretario de Hacienda y les recomendó que consultaran a sus ciudadanos si estaban de acuerdo con la postura que plantean los mandatarios estatales.

“Primero, porque si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarles a los ciudadanos de los estados que gobiernan; les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo”, dijo López Obrador, para luego rematar que él no los atendería, “porque no hay materia, los está atendiendo el Secretario de Hacienda y yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que cuidar la investidura”.

Tras esto, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo publicó la tarde del martes en sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook una consulta donde textualmente escribió: “Ante la declaración del Presidente, les pregunto:

¿Quieren las y los guanajuatenses que el Gobierno Federal regrese los recursos para los tratamientos de cáncer, becas para estudiantes, el apoyo para la ciencia, cultura, deporte, seguridad e infraestructura que les corresponden?” y debajo de la pregunta apareció una respuesta dicotómica, es decir, sí o no como respuesta.

En sólo 19 minutos, en Twitter 920 personas habían votado y 91% había elegido el “sí” y el resto el “no”, en tanto que en Facebook dos mil 272 habían dado su voto y donde dos mil 237 habían elegido el “sí” y 35 el “no”.

Previamente, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que también en su estado aplicarían una consulta para saber si los habitantes de ese estado estaban de acuerdo con los recortes al presupuesto y además advirtió que la negativa de diálogo por parte del presidente sí lastimaba a la investidura presidencia.