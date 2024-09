Votarán PAN, PRI y MC en Guanajuato contra la Reforma Judicial

Guanajuato, Gto. Mientras que diputados locales del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano adelantaron que su voto para la reforma judicial federal irá en contra, diputados de Morena dijeron que apoyarán la iniciativa del presidente de la República, que ya fue aprobada por el Senado.

Incluso el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Guanajuato, Alejandro Arias Ávila, expresó que no debería causar sorpresa si la misma se llegara a poner a consideración en esta Legislatura 65.

Esto debido a que a pocas horas de que el Senado aprobó la reforma en cuestión, el Congreso local de Oaxaca aprobó el dictamen que se les emitió. También los Congresos de Tabasco, Quintana Roo y Veracruz lo aprobaron.

Para que la reforma judicial se realice, se requiere que por lo menos 17 Congresos locales aprueben la modificación a la Constitución Política Mexicana.

Sobre la postura que tomará el PRI en Guanajuato, sostuvo que, sin importar en qué Legislatura se toque el tema, su voto será en contra del mismo.

“Ha como están diciendo las cosas, que en la madrugada acaba de aprobarse en Oaxaca y ya se ha aprobó en Tamaulipas, yo creo que está por llegarnos aquí al congreso”.

Por su parte la diputada de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha, expresó que las manifestaciones en el Senado, así como contra agresiones de la policía, fueron actos nunca antes vistos en el país.

Lamentó que, pese a toda la movilización de la población, la misma no fuera escuchada y dijo que esta reforma judicial impactará directamente para la siguiente administración federal, quien conocerá sus verdaderas consecuencias.

“Que un día muy negro para México, la verdad es que estaba super tensa y viendo cada participación, lo que estaba pasando fuera de las mujeres del Senado, la policía atacando a manifestantes, la verdad es que fue algo que no pensé que me tocaría ver ya en supuestamente en una democracia que teníamos ya en México un poco más trabajada, no, y fue cuando me di cuenta que todavía es una democracia débil, no, que todavía le falta mucho por construirse, que la ciudadanía todavía teníamos que involucrarnos más desde antes de que suceda”.

En comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, el coordinador de Morena, David Martínez Mendizábal, expresó su opinión sobre las manifestaciones registradas en el Senado en la Ciudad de México, llamándolos vándalos.

Recordó que, en Guanajuato Morena apoya la iniciativa presentada por el presidente de la República, y esperarán a que llegue el dictamen.

En su momento, la diputada local del PAN, Susana Bermúdez Cano, sostuvo que en Guanajuato no saldrá aprobada dicha reforma, independientemente de que en los demás congresos sí salga, pues tienen mayoría morenista.